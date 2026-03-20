Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве.

ФАС потребовал от Wildberries и Ozon скорректировать работу с продавцами

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Wildberries и Ozon необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля, в том числе маркетплейсы должны предоставить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, исключив дискриминацию, заявили в ведомстве.

"Вайлдберриз" и "Озон" необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля... Цифровые платформы устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов", - заявили в ФАС РФ.

Там отметили, что размер комиссии создает невыгодные условия для осуществления предпринимательской деятельности, а инвестирование в цены продавцов без получения их надлежащего согласия ущемляет права и интересы продавцов и покупателей.

"По результатам проведения экспертного совета платформам в срок до 3 апреля необходимо предоставить в ФАС информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, которые должны быть установлены на экономически обоснованном уровне, исключив дискриминацию", - добавили в ФАС.

Кроме того, цифровые платформы должны также разработать и представить на согласование в ФАС России коммерческие политики, регламентирующие инвестирование в цены независимых продавцов. В этих документах Wildberries Ozon должны проработать вопросы источника и равных условий для таких инвестиций в различных категориях товаров и порядок уведомления об этом продавцов и покупателей.

Также платформам необходимо изменить оферты и технический функционал, предусматривающий получение согласия продавцов на инвестиции цифровых платформ в цены на их товары, обеспечив при этом добровольность и отсутствие ущемления интересов продавцов на платформе в результате такого решения.