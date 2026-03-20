СМИ: ЕС готовится к ценовому шоку из-за ситуации на Ближнем Востоке
13:00 20.03.2026
СМИ: ЕС готовится к ценовому шоку из-за ситуации на Ближнем Востоке
Bloomberg: ЕС ждет затяжной ценовой шок из-за эскалации на Ближнем Востоке

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Европа готовится к затяжному ценовому шоку в сфере энергетики после ущерба производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре во время эскалации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники и европейских политиков.
"Европейский союз готовится к затяжному ценовому шоку на энергоносители после того как… повысилась вероятность многолетних недостатков поставок", - говорится в материале.
Блумберг отметил, что во время прошедшего в четверг брюссельского саммита лидеры ЕС выразили обеспокоенность ухудшением экономической ситуации и призвали к "мораторию" на удары по энергетическим объектам. По словам знакомых ситуацией источников агентства, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что ситуация с энергоносителями серьезная.
В пятницу в интервью Bloomberg Television президент Кипра Никос Христодулидис также заявил, что дальнейшая эскалация конфликта негативно отразится на всех странах и во многих аспектах повлияет на мировую экономику.
Ранее Евросоюз предупредил о рисках ускорения инфляции до отметки выше 3%, максимума за два с половиной года, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит удерживать цены на энергоносители высокими.
В среду катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила, что серьезный ущерб был нанесен промышленному городку Рас-Лаффану на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс производства сжиженного природного газа, в результате пожаров после ракетной атаки.
Ранее власти Ирана предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам на его газовом месторождении "Южный Парс".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
