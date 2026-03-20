СМИ: провал с кредитом поставил под вопрос способность Киева продолжать бои

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Провал Евросоюза в вопросе выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро поставил под вопрос возможность киевского режима продолжать боевые действия, пишет газета Wall Street Journal.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшего в четверг саммита европейских лидеров в пятницу заявила, что Венгрия продолжает блокировать кредит Киеву на 90 миллиардов евро.
"Способность Украины продолжать боевые действия... была поставлена под сомнение в четверг после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан отказался снять вето на кредит", - пишет издание.
Газета отмечает, что положение Украины ухудшается на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, в том числе из-за того что атаки США и Израиля на Иран истощают запасы военной техники, которую Европа закупала у Вашингтона для Киева.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
