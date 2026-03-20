Энэс повторил рекорд Гусева по очкам в одном регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Нападающий минского "Динамо" Сэм Энэс повторил рекорд Никиты Гусева по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В пятницу "Динамо" принимает екатеринбургский "Автомобилист". Энэс забросил шайбы на 19-й и 25-й минутах, доведя количество своих очков в текущем сезоне до 89 (32 гола + 57 передач). "Динамо" в середине второго периода выигрывает со счетом 5:0.
20 марта 2026 • начало в 19:10
Завершен
04:34 • Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
06:32 • Сергей Кузнецов
18:30 • Сам Анас
(Даррен Диц, Алекс Лимож)
03:10 • Даниил Липский
(Роберт Хэмилтон, Вадим Шипачев)
04:44 • Сам Анас
(Виталий Пинчук, Даррен Диц)
13:47 • Даррен Диц
(Сергей Кузнецов, Даниил Сотишвили)
02:44 • Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
12:45 • Даниил Сотишвили
(Роберт Хэмилтон, Андрей Стась)
18:05 • Даниэл Спронг
(Семен Кизимов, Дмитрий Юдин)
06:53 • Даниэл Спронг
Энэс сравнялся с нападающим московского "Динамо" Никитой Гусевым, который в сезоне-2023/24 набрал 89 очков (23+66) в 68 матчах и установил рекорд, превзойдя достижение Сергея Мозякина.
