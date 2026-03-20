16:20 20.03.2026
Набиуллина рассказала о снижении ставок в российской экономике
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ключевая ставка снижается Банком России с середины прошлого года, за это время она кумулятивно снизилась на 6 процентных пунктов, и рыночные ставки идут вслед за этим снижением, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы с середины прошлого года, действительно, снижаем ключевую ставку. И за это время ключевая ставка кумулятивно снизилась на 6 процентных пунктов. И надо сказать, что рыночные ставки идут, ну конечно не автоматически, но идут вслед за снижением ключевой ставки", - сказала она, выступая на пресс-конференции.
В частности ЦБ видит, что ставки по рыночной ипотеке снизились почти на 6 процентных пунктов. "По потребительским кредитам и автокредитам ставки тоже снижаются, но в целом там уровень ставок остается достаточно высоким и неустойчивым", - отметила Набиуллина.
Глава регулятора объяснила, что например в случае с автокредитованием это происходит из-за того, существует достаточно много льготных программ на покупку машин в кредит. Эти программы финансируются не государством, а банками, совместно с автопроизводителями. "Эти программы то расширяются, то сужаются, это оказывает влияние на ставки", - отметила Набиуллина.
"Но мне кажется, тренд снижения ставок, это данные подтверждают, он налицо. И это следствие снижения инфляции. Как дальше будут снижаться рыночные ставки, зависит и от снижения фактической инфляции, и от снижения инфляционных ожиданий - насколько быстро уйдут опасения того, что инфляция высокая будет сохраняться. И инфляционные ожидания влияют на уровень ставок и на динамику ставок", - добавила глава ЦБ.
"Напомню еще раз, что вот эти высокие, повышенные инфляционные ожидания населения нас продолжают беспокоить", - подытожила Набиуллина.
