Набиуллина рассказала о снижении ставок в российской экономике

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ключевая ставка снижается Банком России с середины прошлого года, за это время она кумулятивно снизилась на 6 процентных пунктов, и рыночные ставки идут вслед за этим снижением, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

« "Мы с середины прошлого года, действительно, снижаем ключевую ставку. И за это время ключевая ставка кумулятивно снизилась на 6 процентных пунктов. И надо сказать, что рыночные ставки идут, ну конечно не автоматически, но идут вслед за снижением ключевой ставки", - сказала она, выступая на пресс-конференции

В частности ЦБ видит, что ставки по рыночной ипотеке снизились почти на 6 процентных пунктов. "По потребительским кредитам и автокредитам ставки тоже снижаются, но в целом там уровень ставок остается достаточно высоким и неустойчивым", - отметила Набиуллина.

Глава регулятора объяснила, что например в случае с автокредитованием это происходит из-за того, существует достаточно много льготных программ на покупку машин в кредит. Эти программы финансируются не государством, а банками, совместно с автопроизводителями. "Эти программы то расширяются, то сужаются, это оказывает влияние на ставки", - отметила Набиуллина.

« "Но мне кажется, тренд снижения ставок, это данные подтверждают, он налицо. И это следствие снижения инфляции. Как дальше будут снижаться рыночные ставки, зависит и от снижения фактической инфляции, и от снижения инфляционных ожиданий - насколько быстро уйдут опасения того, что инфляция высокая будет сохраняться. И инфляционные ожидания влияют на уровень ставок и на динамику ставок", - добавила глава ЦБ.