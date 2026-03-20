Леброн Джеймс повторил рекорд НБА по матчам в регулярных чемпионатах

"Лейкерс" выиграли восьмую встречу регулярного чемпионата кряду и располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 45 побед при 25 поражениях. "Майами" проиграл третий матч подряд и идет на восьмой позиции на Востоке (38-32).