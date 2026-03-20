08:24 20.03.2026
Леброн Джеймс повторил рекорд НБА по матчам в регулярных чемпионатах
Леброн Джеймс повторил рекорд НБА по матчам в регулярных чемпионатах
© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде обыграл "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
20 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Майами
126 : 134
Лейкерс
Встреча в Майами завершилась со счетом 134:126 (29:42, 30:23, 38:23, 37:38) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал словенский форвард "Лейкерс" Лука Дончич (60 очков), Леброн Джеймс оформил трипл-дабл (19 очков, 15 подборов, 10 передач). У "Майами" больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Бэм Адебайо (28 очков, 10 подборов).
Джеймс провел 1611-й матч в регулярных чемпионатах лиги и повторил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по данному показателю, сравнявшись с четырехкратным чемпионом НБА Робертом Пэришем.
"Лейкерс" выиграли восьмую встречу регулярного чемпионата кряду и располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 45 побед при 25 поражениях. "Майами" проиграл третий матч подряд и идет на восьмой позиции на Востоке (38-32).
Результаты остальных матчей дня:
  • "Вашингтон" - "Детройт" - 95:117 (14:35, 38:25, 26:28, 17:29);
  • "Шарлотт" - "Орландо" - 130:111 (34:32, 38:21, 38:24, 20:34);
  • "Нью-Орлеан" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 105:99 (28:26, 27:26, 32:32, 18:15);
  • "Сан-Антонио" - "Финикс" - 101:100 (24:26, 28:33, 21:20, 28:21);
  • "Чикаго" - "Кливленд" - 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22);
  • "Юта" - "Милуоки" - 128:96 (30:19, 34:25, 30:29, 34:23);
  • "Сакраменто" - "Филадельфия" - 118:139 (33:45, 29:26, 27:36, 29:32).
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Защитник "Бруклина" Демин рассказал, когда вернется на площадку
Вчера, 17:15
 
