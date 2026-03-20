Бывший генменеджер сборной России по баскетболу внесен в базу "Миротворец"

Персональные данные Домани были опубликованы на сайте в ночь на пятницу. "Миротворец" обвиняет его в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины, а также в сознательном нарушении украинской государственной границы. Поводом для внесения в базу стал визит Домани в Крым в 2015 году с целью аккредитации Крымской федерации баскетбола.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.