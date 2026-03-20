Россиян предупредили о риске неудачно вложиться в “новые доллары”

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вклады в казахстанском тенге, которые предлагают некоторые банки, сулят неплохую доходность. Кому они могут пригодиться, а кто потеряет на таких вложениях, рассказал агентству " Прайм " основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

“Появление таких продуктов связано не с тем, что тенге вдруг стал "новым долларом", а с вполне прикладной историей. Между Россией и Казахстаном вырос объем расчетов, переводов, деловых и бытовых платежей. У банков сформировался спрос на инфраструктуру для работы с этой валютой”, — пояснил аналитик.

Базовая ставка Нацбанка на март 2026 года составляет 18%, и это делает тенговые продукты экономически выгодными. Однако лишь для тех, кто работает с этой страной и имеет там финансовые интересы.