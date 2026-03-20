09:25 20.03.2026
Европе нужна Россия, чтобы пережить энергетическое цунами, заявил Дмитриев
В мире, Европа, Ближний Восток, Россия, Кирилл Дмитриев, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Еврокомиссия, Brent, Военная операция США и Израиля против Ирана
Европе нужна Россия, чтобы пережить энергетическое цунами, заявил Дмитриев

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужна Россия, чтобы пережить энергетическое цунами.
"Как и прогнозировалось, разрушительное энергетическое цунами скоро уничтожит Европу. Как неоднократно объяснялось, Европе нужна Россия, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ в своем посте также порекомендовал Евросоюзу "признать свои стратегические, энергетические и геополитические промахи... изменить свое лидерство в ЕС и русофобский подход".
Ранее Дмитриев уже предупреждал, что цунами цен на нефть и газ вскоре опустошит ЕС. По его словам, причина кроется "в упорной стратегической глупости таких русофобов, как Урсула (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) и Кайя (глава европейской дипломатии Кайя Каллас - ред.)".
В четверг цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили сразу на треть, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. По итогам торгов газовые котировки выросли на 12% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке - до 728 долларов за тысячу кубометров. Тогда же стоимость нефти Brent подскакивала на 10%. С начала марта нефть Brent подорожала на 62%, цена пока остается чуть ниже 120 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 108% с начала месяца.
