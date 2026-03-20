Московское "Динамо" уступило "Ак Барсу" и стало седьмым на Западе КХЛ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" уступило дома казанскому "Ак Барсу" в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась поражением хозяев со счетом 5:7 (3:1, 0:2, 2:4). В составе "Ак Барса" хет-трик оформил Нэйтан Тодд (41, 48 и 59-я минуты), по разу отличились Кирилл Семенов (19), Митчелл Миллер (31), Александр Хмелевский (40) и Александр Барабанов (60). У "Динамо" по шайбе забросили Павел Кудрявцев (9), Иван Зинченко (17), Артем Ильенко (20), Ансель Галимов (45) и Артем Чернов (60).
20 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
08:20 • Павел Кудрявцев
16:38 • Иван Зинченко
(Тимур Кол, Семён Дер-Аргучинцев)
19:17 • Артем Ильенко
(Кирилл Адамчук, Артем Сергеев)
04:53 • Ансель Галимов
• Артем Чернов
18:37 • Кирилл Семенов
10:13 • Mitchell Miller
19:54 • Александр Хмелевский
07:05 • Нэйтан Тодд
В параллельном матче петербургский СКА дома выиграл у "Шанхайских драконов" со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0). Благодаря этому результату СКА набрал 81 очко и занял пятое место в Западной конференции, опередив ставшее шестым нижегородское "Торпедо" и финишировавшее седьмым "Динамо" за счет большего количества побед в основное время.
В другом матче действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" со счетом 4:1 выиграл у победителя регулярного чемпионата магнитогорского "Металлурга" со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Московский "Спартак" дома в серии буллитов уступил нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1) и занял восьмое место на Западе.