В Петербурге госпитализировали девушку задержанного по делу об убийстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Девушка 16-летнего юноши, задержанного по делу об убийстве 17-летнего парня в Петербурге, госпитализирована, она почувствовала себя плохо перед допросом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщала о задержании 16-летнего подростка на месте совершенного им убийства, когда он вернулся туда, чтобы спрятать улики. По данным ГСУ СК по Петербургу, подростки встретились для выяснения отношений, и во время конфликта фигурант ударил оппонента ножом в живот.

В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что причиной конфликта стали слова бывшей девушки убитого своему знакомому о насилии над ней. Также, по словам, задержанного, они вместе с этой девушкой планировали убийство, она приобрела орудие убийства и помогала спрятать тело.

"Девушке стало плохо перед допросом у следователя, ее госпитализировали", - сказал собеседник.