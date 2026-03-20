Астрономы скорректировали время начала сильной магнитной бури

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ранее спрогнозированная на вечер 19 марта магнитная буря начнётся несколько позднее - днём 20 марта - из-за несколько запоздалого прихода к Земле солнечной плазмы, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)

Ранее сообщалось, что вечером в четверг к Земле должны прийти плазменные облака от вспышки, произошедшей на Солнце 16 марта. Это, по предварительным прогнозам, должно было вызвать магнитные бури вплоть до балла G3 (сильные). Как отметили учёные, первые признаки прихода выброшенной плазмы появились примерно в 4.00 мск в пятницу.

"Магнитосфера Земли пока не среагировала на воздействие, но это почти наверняка лишь вопрос времени. Всего к планете до конца недели должно прийти от двух до трёх выбросов", - говорится в сообщении

Уточняется, что ранее спрогнозированный выход на магнитные бури уровня G2-G3 ожидается в течение 20 марта. Кроме того, неизменным остаётся прогноз на то, что геомагнитные возмущения продлятся около шести суток.