Венгрия не поменяет решение по кредиту Киеву до апреля, считает экономит

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Будапешт раньше середины апреля вряд ли поменяет свое решение по блокированию кредита Киеву на 90 миллиардов евро, считает экономист и политолог Иван Лизан.

"Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по "Дружбе". Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля", – заявил Лизан в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД , добавив, что Киеве рассчитывает на поражение Орбана.

Сам же эксперт полагает, что Орбан победит на выборах, и тогда Киеву "придется "отползать": внезапно окажется, что все ремонтные работы завершены, и нефтепровод восстановлен".

"После этого Венгрия, вероятно, снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро", – рассуждает эксперт. Однако до середины апреля "никаких подвижек со стороны Будапешта в этом вопросе не последует". По его оценкам, в настоящее время у Киева есть средства до мая.

"Украинское руководство недавно получило транш от МВФ в размере 1,5 миллиардов долларов и на эти деньги какое-то время протянет. Но принципиально важно другое: у ЕС действительно нет никакого "плана Б". Они с трудом согласовали кредит в 90 миллиардов евро. Чем дольше будут нынешняя задержка, тем с большим количеством стран Брюсселю придется улаживать нюансы. Мы видим, что уже и Италия не в восторге от плана", – подчеркнул экономист.

Вместе с тем, отметил Лизан, если все лидеры Евросоюза одобрят решение по займу, Украина сможет рассчитывать в этом году на 15 миллиардов евро.