14:24 20.03.2026 (обновлено: 14:45 20.03.2026)
Венгрия не поменяет решение по кредиту Киеву до апреля, считает экономит
Будапешт раньше середины апреля вряд ли поменяет свое решение по блокированию кредита Киеву на 90 миллиардов евро, считает экономист и политолог Иван Лизан. РИА Новости, 20.03.2026
© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Будапешт раньше середины апреля вряд ли поменяет свое решение по блокированию кредита Киеву на 90 миллиардов евро, считает экономист и политолог Иван Лизан.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшего накануне саммита европейских лидеров заявила ранее в пятницу, что Венгрия продолжает блокировать кредит Киеву на 90 миллиардов евро. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря об этом кредите, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по "Дружбе".
"Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по "Дружбе". Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля", – заявил Лизан в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД, добавив, что Киеве рассчитывает на поражение Орбана.
Сам же эксперт полагает, что Орбан победит на выборах, и тогда Киеву "придется "отползать": внезапно окажется, что все ремонтные работы завершены, и нефтепровод восстановлен".
"После этого Венгрия, вероятно, снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро", – рассуждает эксперт. Однако до середины апреля "никаких подвижек со стороны Будапешта в этом вопросе не последует". По его оценкам, в настоящее время у Киева есть средства до мая.
"Украинское руководство недавно получило транш от МВФ в размере 1,5 миллиардов долларов и на эти деньги какое-то время протянет. Но принципиально важно другое: у ЕС действительно нет никакого "плана Б". Они с трудом согласовали кредит в 90 миллиардов евро. Чем дольше будут нынешняя задержка, тем с большим количеством стран Брюсселю придется улаживать нюансы. Мы видим, что уже и Италия не в восторге от плана", – подчеркнул экономист.
Вместе с тем, отметил Лизан, если все лидеры Евросоюза одобрят решение по займу, Украина сможет рассчитывать в этом году на 15 миллиардов евро.
"Украинский бюджет сверстан с дефицитом в 60 миллиардов долларов. Поэтому в любом случае будут резать социальную сферу, повышать налоги", – заключил экономист.
