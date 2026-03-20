https://ria.ru/20260320/bts-2081898446.html
В Южной Корее заявили, что концерт BTS может принести миллиарды долларов
2026-03-20T11:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964884037_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_4ede6d7ceca24c811ab142ddc78506aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964884037_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_60a327e156abbf051cf7e1c9386f74f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Южной Корее ожидают, что концерт BTS принесет экономике миллиарды долларов
СЕУЛ, 20 мар — РИА Новости. Концерт всемирно известной южнокорейской группы BTS может принести экономике страны выгоду в несколько триллионов вон (триллион вон - около 669 миллионов долларов), при этом косвенный эффект окажется значительно больше, заявил вице-премьер, министр экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль.
Концерт BTS пройдет 21 марта на площади Кванхвамун в Сеуле
и станет первым выступлением группы после четырехлетнего перерыва. По оценкам властей, в районе проведения мероприятия могут собраться до 260 тысяч человек.
"Говорят, что этот концерт создаст экономическую ценность в несколько триллионов вон, однако невидимый эффект будет в несколько, а то и в десятки раз больше", — отметил Ку Юн Чхоль в соцсети X.
По словам вице-премьера, возвращение группы на сцену спустя несколько лет перерыва вызывает большой интерес во всем мире и демонстрирует растущее влияние южнокорейской культуры.
Он также отметил, что на концерт ожидается прибытие сотен тысяч людей, включая многочисленных иностранных поклонников, что станет дополнительным стимулом для туризма и смежных отраслей экономики.
Ку Юн Чхоль подчеркнул важность обеспечения безопасности мероприятия, поблагодарив всех, кто занимается подготовкой концерта и организацией его проведения.