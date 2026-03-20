В Южной Корее заявили, что концерт BTS может принести миллиарды долларов

СЕУЛ, 20 мар — РИА Новости. Концерт всемирно известной южнокорейской группы BTS может принести экономике страны выгоду в несколько триллионов вон (триллион вон - около 669 миллионов долларов), при этом косвенный эффект окажется значительно больше, заявил вице-премьер, министр экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль.

Концерт BTS пройдет 21 марта на площади Кванхвамун в Сеуле и станет первым выступлением группы после четырехлетнего перерыва. По оценкам властей, в районе проведения мероприятия могут собраться до 260 тысяч человек.

"Говорят, что этот концерт создаст экономическую ценность в несколько триллионов вон, однако невидимый эффект будет в несколько, а то и в десятки раз больше", — отметил Ку Юн Чхоль в соцсети X.

По словам вице-премьера, возвращение группы на сцену спустя несколько лет перерыва вызывает большой интерес во всем мире и демонстрирует растущее влияние южнокорейской культуры.

Он также отметил, что на концерт ожидается прибытие сотен тысяч людей, включая многочисленных иностранных поклонников, что станет дополнительным стимулом для туризма и смежных отраслей экономики.