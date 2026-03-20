Дроны ВСУ ударили по территории Алчевского меткомбината в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2026
10:24 20.03.2026
Дроны ВСУ ударили по территории Алчевского меткомбината в ЛНР
Украинские БПЛА нанесли удар по территории Алчевского металлургического комбината в ЛНР, задеты два цеха, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид... РИА Новости, 20.03.2026
Пасечник: ВСУ атаковали дронами Алчевский металлургический комбинат

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАлчевский металлургический комбинат в ЛНР
Алчевский металлургический комбинат в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские БПЛА нанесли удар по территории Алчевского металлургического комбината в ЛНР, задеты два цеха, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе Max.
"Сегодня утром враг снова атаковал нашу республику. Вражеские БПЛА ударили по промышленной зоне в Алчевске. Повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей", - сообщил Пасечник в пятницу.
Глава ЛНР уточнил, что задеты два цеха и прилегающая к металлургическому заводу территория, в одном из производственных помещений произошло возгорание.
"В срочном порядке была произведена эвакуация сотрудников. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. К большому счастью, пострадавших нет", - уточнил глава региона.
По его словам, все необходимые службы работают над устранением и оценкой последствий, сотрудники СК России по ЛНР фиксируют преступления киевского режима.
