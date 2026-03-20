Бородавко прокомментировал идею реорганизации лыжных федераций

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что тренерский штаб национальной команды в вопросах объединения лыжных видов спорта в одну федерацию доверяет руководителям, которые занимаются этой реорганизацией.
Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что является кандидатом на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России. Также сообщается, что помимо Ассоциации, будет создана Федерация, которая объединит в себе лыжные виды спорта.
"Для нас, для тренеров, которые постоянно находятся в полях, просто непонятная ситуация. Мы доверимся руководителям, которые затеяли всю эту реорганизацию, и будем ждать и смотреть, какая будет структура, как будут выстроены взаимодействия между федерациями, между ассоциацией и объединенной федераций. На данный момент никакой программы нет, и мы не можем о чем-то рассуждать и гадать", - сказал Бородавко.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о возможном объединении федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.