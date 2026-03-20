Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
21:15 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/bilyalov-2082072400.html
Билялов повторил бомбардирский рекорд для вратарей в КХЛ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830092161_0:0:1838:1034_1920x0_80_0_0_f6ed9fd8a2fae32f7c139452e03dee12.jpg
https://ria.ru/20260320/enes-2082058969.html
Хоккей, Спорт, Тимур Билялов, Кирилл Семёнов, Якуб Коварж, Автомобилист, ХК Динамо, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Голкипер "Ак Барса" Билялов повторил рекорд по числу очков в КХЛ среди вратарей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Ак Барс" - "Салават Юлаев"
Хоккей. КХЛ. Матч Ак Барс - Салават Юлаев - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов повторил бомбардирский рекорд среди вратарей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с учетом плей-офф.
В пятницу "Ак Барс" в гостях играет с московским "Динамо". На 19-й минуте Билялов отдал голевую передачу Кириллу Семенову. Этот пас стал для 30-летнего вратаря 15-м в КХЛ. Он повторил рекорд чеха Якуба Коваржа, ранее выступавшего в лиге за екатеринбургский "Автомобилист" и череповецкую "Северсталь".
Билялов выступает в КХЛ с сезона-2013/14. Всего в его активе 386 матчей и 205 побед. В среднем за игру он отразил 92,9% бросков. В составе сборной России голкипер взял серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Минск) - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Энэс повторил рекорд Гусева по очкам в одном регулярном чемпионате КХЛ
Вчера, 20:23
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала