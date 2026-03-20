Рейтинг@Mail.ru
Беспутин прокомментировал решение World Boxing о вступлении России - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единоборства
 
12:26 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/besputin-2081910158.html
Беспутин прокомментировал решение World Boxing о вступлении России
единоборства
спорт
россия
белоруссия
кипр
александр беспутин
умар кремлев
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996796691_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_963715f2a2fa40a3d14939091be46996.jpg
https://ria.ru/20260221/wbo-2075944977.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996796691_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_740655a4e7557ffd0f0b9999f281951e.jpg
1920
1920
true
Беспутин: не видим препятствий для участия российских боксеров во всех турнирах

© Фото : Федерация бокса РоссииАлександр Беспутин
Александр Беспутин - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : Федерация бокса России
Александр Беспутин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, комментируя решение исполкома World Boxing об одобрении заявки на вступление в организацию, заявил, что главным приоритетом федерации являются интересы спортсменов и развитие бокса, а также отметил, что не видит препятствий для участия российских боксеров в любых состязаниях.
В конце января генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что организация подала заявку в World Boxing для участия в олимпийских отборочных турнирах. В четверг исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию.
"Мы ознакомились с решением Исполнительного совета World Boxing одобрить заявку Федерации бокса России на вступление в эту организацию. Наш главный приоритет - это интересы спортсменов и развитие бокса. Для нас все боксеры - одна большая семья. Мы никогда не закрывали и не собираемся закрывать для них возможности для профессионального роста. Именно поэтому мы не видим препятствий для участия российских боксеров в любых состязаниях, будь то турниры под эгидой World Boxing, Международной ассоциации бокса (IBA) или соревнованиях профессионалов. Опыт и закалка, полученные в разных условиях, только укрепляют характер. Чем больше возможностей для наших атлетов проявлять свое мастерство, тем сильнее становится мировой бокс", - приводит слова Беспутина Telegram-канал Федерации бокса России.
Отмечается, что в организацию также вступили национальные боксерские федерации Белоруссии, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа-Новой Гвинеи, России, Танзании, Тонга и Замбии. При этом принятые федерации не могут голосовать на конгрессе 2026 года, поскольку не имеют статуса "полноправного члена". Отмечается, что World Boxing будет обращаться за разъяснениями в Международный олимпийский комитет (МОК) относительно условий участия в своих соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Ожидается, что боксеры из двух стран будут участвовать в соревнованиях как индивидуальные спортсмены без флага или национального гимна.
Турнир по боксу включен в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой федерации World Boxing, которая была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят 168 национальных федераций. Президентом IBA является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев.
Боксер Жанибек Алимханулы - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Чемпион мира по боксу по двум версиям попался на допинге
21 февраля, 11:25
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала