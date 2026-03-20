Беспутин прокомментировал решение World Boxing о вступлении России

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, комментируя решение исполкома World Boxing об одобрении заявки на вступление в организацию, заявил, что главным приоритетом федерации являются интересы спортсменов и развитие бокса, а также отметил, что не видит препятствий для участия российских боксеров в любых состязаниях.
В конце января генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что организация подала заявку в World Boxing для участия в олимпийских отборочных турнирах. В четверг исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию.
"Мы ознакомились с решением Исполнительного совета World Boxing одобрить заявку Федерации бокса России на вступление в эту организацию. Наш главный приоритет - это интересы спортсменов и развитие бокса. Для нас все боксеры - одна большая семья. Мы никогда не закрывали и не собираемся закрывать для них возможности для профессионального роста. Именно поэтому мы не видим препятствий для участия российских боксеров в любых состязаниях, будь то турниры под эгидой World Boxing, Международной ассоциации бокса (IBA) или соревнованиях профессионалов. Опыт и закалка, полученные в разных условиях, только укрепляют характер. Чем больше возможностей для наших атлетов проявлять свое мастерство, тем сильнее становится мировой бокс", - приводит слова Беспутина Telegram-канал Федерации бокса России.
Отмечается, что в организацию также вступили национальные боксерские федерации Белоруссии, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа-Новой Гвинеи, России, Танзании, Тонга и Замбии. При этом принятые федерации не могут голосовать на конгрессе 2026 года, поскольку не имеют статуса "полноправного члена". Отмечается, что World Boxing будет обращаться за разъяснениями в Международный олимпийский комитет (МОК) относительно условий участия в своих соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Ожидается, что боксеры из двух стран будут участвовать в соревнованиях как индивидуальные спортсмены без флага или национального гимна.
Турнир по боксу включен в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой федерации World Boxing, которая была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят 168 национальных федераций. Президентом IBA является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев.
