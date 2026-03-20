Беспутин прокомментировал решение World Boxing о вступлении России

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, комментируя решение исполкома World Boxing об одобрении заявки на вступление в организацию, заявил, что главным приоритетом федерации являются интересы спортсменов и развитие бокса, а также отметил, что не видит препятствий для участия российских боксеров в любых состязаниях.