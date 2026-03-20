Астроном назвал последние дни для наблюдения северного сияния

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Ближайшие дни станут, возможно, последним удобным случаем наблюдать полярные сияния в этом году, потому что день прибывает, а активность Солнца идет на спад, заявил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.

Магнитная буря, которая должна начаться на Земле вечером в четверг, может продлиться около шести дней, не исключены полярные сияния на широтах 50-55 градусов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН

"Начиная с 20 марта, когда наступит весеннее равноденствие, день начнет сильно прибывать, и будет слишком светло, чтобы наблюдать полярные сияния. С учетом этого, а также того факта, что активность солнца в принципе падает и выбросов плазмы становится все меньше, возможно, ближайшие дни – это один из последних удобных случаев посмотреть полярные сияния в этом году", - сказал Алексеев.

Он отметил, что в настоящее время в целом активность Солнца идет на спад и достигнет минимума, который будет длиться до 2030 года. Это приведет к снижению числа магнитных бурь, а следовательно, и полярных сияний, уточнил собеседник агентства.

Он также пояснил, почему в целом период около даты весеннего равноденствия является подходящим для наблюдения полярных сияний.