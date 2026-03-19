На первой в России ВСМ будет 16 станций

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будет иметь 16 станций, из них 14 для пассажиров и две технические, говорится в официальном канале проекта.

"На первой линии ВСМ Москва - Санкт-Петербург предусмотрено 16 остановок: 14 пассажирских - их встроят в городскую инфраструктуру, чтобы было удобно пересесть на метро, автобусы и другие виды транспорта... 2 технические - для обслуживания поездов в пути", - говорится в сообщении в MAX .

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.