В Пушкине водитель сбил мать с дочерьми-двойняшками на тротуаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Водитель сбил на тротуаре мать с детьми-двойняшками в Пушкине под Петербургом, пешеходы госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Сегодня в 14.33 в городе Пушкин водитель 1946 года рождения, управляя автомобилем "Субару", двигаясь у дома 56 по Оранжерейной улице, по неустановленной причине не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов. В результате ДТП пострадавшая 44-летняя женщина и две ее дочери-двойняшки получили тяжелые травмы и были госпитализированы, одна из девочек находится в крайне тяжелом состоянии", - сообщает пресс-служба.
По данным пресс-службы, у детей сегодня был день рождения, им исполнилось 10 лет. Сам водитель получил незначительные ушибы.
Полиция начала проверку по факту ДТП, устанавливаются все детали происшествия.
В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили, что прокуратура Пушкинского района контролирует ход и результат процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.