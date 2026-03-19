Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 19.03.2026 (обновлено: 19:40 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/voditel-2081796835.html
В Пушкине водитель сбил мать с дочерьми-двойняшками на тротуаре
Водитель сбил на тротуаре мать с детьми-двойняшками в Пушкине под Петербургом, пешеходы госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и... РИА Новости, 19.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081799964_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7f81ebc484ebe8e4d6496ec46ca318e.jpg
https://ria.ru/20260319/podmoskove-2081778540.html
https://ria.ru/20260318/politsiya-2081529915.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081799964_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ac00d74943a32143d5391da6ec6f855e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Водитель в Пушкине сбил на тротуаре мать с двойняшками в их день рождения

© Фото : Петербургская полиция/TelegramДТП в Пушкине под Петербургом. 19 марта 2026
ДТП в Пушкине под Петербургом. 19 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Водитель сбил на тротуаре мать с детьми-двойняшками в Пушкине под Петербургом, пешеходы госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Сегодня в 14.33 в городе Пушкин водитель 1946 года рождения, управляя автомобилем "Субару", двигаясь у дома 56 по Оранжерейной улице, по неустановленной причине не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов. В результате ДТП пострадавшая 44-летняя женщина и две ее дочери-двойняшки получили тяжелые травмы и были госпитализированы, одна из девочек находится в крайне тяжелом состоянии", - сообщает пресс-служба.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В Подмосковье украинца арестовали за оправдание терроризма
Вчера, 18:26
По данным пресс-службы, у детей сегодня был день рождения, им исполнилось 10 лет. Сам водитель получил незначительные ушибы.
Полиция начала проверку по факту ДТП, устанавливаются все детали происшествия.
В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили, что прокуратура Пушкинского района контролирует ход и результат процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Петербурге раскрыли схему инсценировки ДТП ради страховых выплат
18 марта, 18:58
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала