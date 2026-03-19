Траты на видеоигры в России к 2035 году могут достигнуть 544 млрд рублей
Траты россиян на видеоигры к 2035 году могут увеличиться до 544 миллиардов рублей, российский рынок будет расти втрое быстрее мирового, сообщила РИА Новости... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Агамова: траты на видеоигры в России к 2035 году могут достигнуть 544 млрд
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Траты россиян на видеоигры к 2035 году могут увеличиться до 544 миллиардов рублей, российский рынок будет расти втрое быстрее мирового, сообщила РИА Новости руководитель агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.
"Согласно нашему исследованию, российский рынок видеоигр будет расти втрое быстрее мирового. Средний темп роста трат пользователей на видеоигры составит 11% и к 2035 году достигнет 544 млрд рублей - почти втрое быстрее мирового показателя в 4%", - рассказала Агамова.
По ее словам, опережающую динамику будут обеспечивать сочетание нескольких факторов. Государственная поддержка отрасли - налоговые льготы для разработчиков, грантовые программы и создание специализированной инфраструктуры, такой как Московский кластер видеоигр и анимации, - все это формирует условия, которых у российских студий не было еще несколько лет назад.
"Параллельно развиваются отечественные платформы дистрибуции, которые заменяют ушедшие с рынка западные сервисы и снижают зависимость разработчиков от зарубежной инфраструктуры. Растет и число самих студий: российские команды все активнее занимают ниши, освободившиеся после ухода международных издателей", - подчеркнула Агамова.