Для Украины конфликт с Венгрией становится принципиальным, считает сенатор
Победа партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в апреле ослабит позиции киевского режима, считает первый зампред международного комитета... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T13:45:00+03:00
Сенатор Джабаров: победа партии Орбана на выборах в апреле ослабит позиции Киева
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Победа партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в апреле ослабит позиции киевского режима, считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Если Орбан
победит, позиции киевского режима будут ослаблены. Например, после выборов в Венгрии
Киеву, например, будет сложно найти очередную причину, почему он блокирует нефтепровод "Дружба", который идет из России через Украину
в Словакию
и Венгрию. Не говоря о том, что при Орбане Венгрия не согласится платить за поддержку киевского режима - именно позиция Будапешта сегодня блокирует выделение Евросоюзом кредита Украине в размере более 90 миллиардов евро", - сказал Джабаров "Парламентской газете"
.
Сенатор также отметил, что можно ожидать провокаций против Венгрии в преддверии выборов со стороны киевского режима. По его словам, для Киева конфликт с Будапештом становится принципиальным.
"Мы знаем, к каким методам прибегают в таких случаях украинские спецслужбы - они могут пойти на убийства, теракты, на любые провокации, только бы Орбан не победил", - констатировал политик.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.