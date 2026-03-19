Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/vengriya-2081685830.html
Для Украины конфликт с Венгрией становится принципиальным, считает сенатор
Для Украины конфликт с Венгрией становится принципиальным, считает сенатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956915143_0:79:3000:1767_1920x0_80_0_0_07779bae37ef33964e64119f859f7e3f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956915143_177:0:2845:2001_1920x0_80_0_0_494b684f27fcb710c89fe96922d23de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Победа партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в апреле ослабит позиции киевского режима, считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Если Орбан победит, позиции киевского режима будут ослаблены. Например, после выборов в Венгрии Киеву, например, будет сложно найти очередную причину, почему он блокирует нефтепровод "Дружба", который идет из России через Украину в Словакию и Венгрию. Не говоря о том, что при Орбане Венгрия не согласится платить за поддержку киевского режима - именно позиция Будапешта сегодня блокирует выделение Евросоюзом кредита Украине в размере более 90 миллиардов евро", - сказал Джабаров "Парламентской газете".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Орбан назвал получение нефти для Венгрии экзистенциальным вопросом
Вчера, 12:12
Сенатор также отметил, что можно ожидать провокаций против Венгрии в преддверии выборов со стороны киевского режима. По его словам, для Киева конфликт с Будапештом становится принципиальным.
"Мы знаем, к каким методам прибегают в таких случаях украинские спецслужбы - они могут пойти на убийства, теракты, на любые провокации, только бы Орбан не победил", - констатировал политик.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Что-то между Россией и Венгрией". Орбан сделал резкое заявление об Украине
10 марта, 15:14
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала