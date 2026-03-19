МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Победа партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в апреле ослабит позиции киевского режима, считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Парламентской газете". "Если Орбан победит, позиции киевского режима будут ослаблены. Например, после выборов в Венгрии Киеву, например, будет сложно найти очередную причину, почему он блокирует нефтепровод "Дружба", который идет из России через Украину Словакию и Венгрию. Не говоря о том, что при Орбане Венгрия не согласится платить за поддержку киевского режима - именно позиция Будапешта сегодня блокирует выделение Евросоюзом кредита Украине в размере более 90 миллиардов евро", - сказал Джабаров

Сенатор также отметил, что можно ожидать провокаций против Венгрии в преддверии выборов со стороны киевского режима. По его словам, для Киева конфликт с Будапештом становится принципиальным.

"Мы знаем, к каким методам прибегают в таких случаях украинские спецслужбы - они могут пойти на убийства, теракты, на любые провокации, только бы Орбан не победил", - констатировал политик.

Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.