Тульская область и АСИ подписали соглашение о развитии демографии

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство Тульской области и Агентство стратегических инициатив заключили оглашение о сотрудничестве в реализации плана совместных мероприятий по поддержке семьи и рождаемости в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.

Подписи под документом поставили в четверг в Москве губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

План включает более 200 конкретных решений, направленных на развитие семейной и демографической политики региона.

"Подписание соглашения и плана совместной работы с АСИ в части народосбережения придаст новый импульс нашей работе по укреплению ценности семьи, поддержке рождаемости и многодетности. В план вошли как новые инициативы, так и обновленные уже реализуемые мероприятия. Мы стремимся выстроить качественное межведомственное взаимодействие, чтобы семья получала поддержку понятно, своевременно и без лишних барьеров. Сделать Тульскую область территорией семейного счастья – наша задача, миссия и идеология", — приводятся в сообщении слова Миляева.

Среди ключевых направлений — подготовка региональной Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, расширение Регионального демографического стандарта, а также совместная разработка и продвижение на федеральном уровне более 70 законодательных и проектных инициатив.

Как отметили в пресс-службе, для жителей это означает дальнейшее развитие системы бесшовной поддержки семьи: от рождения ребенка до решения вопросов образования, занятости и социальной адаптации. В регионе уже действует 57 мер поддержки семей с детьми, а к демографическому стандарту присоединились более 2,5 тысячи предприятий. В эту работу также активно включается бизнес. На этой неделе 20 предприятий заключили с правительством Тульской области соглашения о взаимодействии в сфере улучшения демографической ситуации. В рамках соглашений реализуется корпоративная программа, нацеленная на поддержку семей работников и стимулирование рождаемости. Программа предусматривает выплаты в размере 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка, 750 тысяч рублей – второго и 1 миллион рублей – при появлении на свет третьего и последующих детей.

Еще одно новое направление совместной работы — проект "Время жить в России". Тульская область вошла в число пилотных регионов по сопровождению переезда и адаптации импатриантов — талантливых студентов, ученых, высококвалифицированных специалистов, предпринимателей и инвесторов. Для них будет организован формат одного окна: от оформления документов до помощи с жильем, трудоустройством и устройством детей в школы и детские сады.

Как подчеркнула на церемонии подписания генеральный директор АСИ, агентство и Тульская область давно и плодотворно работают, и эти усилия отражаются в ежегодных высоких показателях региона в Национальном инвестиционном рейтинге и Национальном рейтинге качества жизни. "Сейчас наш приоритет – демография и народосбережение. И в этом направлении региональная программа поддержки семей в Тульской области – одна из лучших по эффективности мероприятий, которую можно приводить в пример", – приводятся слова Чупшевой на сайте АСИ.