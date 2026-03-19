Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
20:02 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/tula-2081804688.html
Тульская область и АСИ подписали соглашение о развитии демографии
Правительство Тульской области и Агентство стратегических инициатив заключили оглашение о сотрудничестве в реализации плана совместных мероприятий по поддержке... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44248/31/442483162_52:0:719:500_1920x0_80_0_0_ae3e23d1e3235756c5a6b186613b43e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : "Агентство стратегических инициатив""Агентство стратегических инициатив"
Агентство стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Фото : "Агентство стратегических инициатив"
"Агентство стратегических инициатив". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство Тульской области и Агентство стратегических инициатив заключили оглашение о сотрудничестве в реализации плана совместных мероприятий по поддержке семьи и рождаемости в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
Подписи под документом поставили в четверг в Москве губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
План включает более 200 конкретных решений, направленных на развитие семейной и демографической политики региона.
"Подписание соглашения и плана совместной работы с АСИ в части народосбережения придаст новый импульс нашей работе по укреплению ценности семьи, поддержке рождаемости и многодетности. В план вошли как новые инициативы, так и обновленные уже реализуемые мероприятия. Мы стремимся выстроить качественное межведомственное взаимодействие, чтобы семья получала поддержку понятно, своевременно и без лишних барьеров. Сделать Тульскую область территорией семейного счастья – наша задача, миссия и идеология", — приводятся в сообщении слова Миляева.
Среди ключевых направлений — подготовка региональной Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, расширение Регионального демографического стандарта, а также совместная разработка и продвижение на федеральном уровне более 70 законодательных и проектных инициатив.
Как отметили в пресс-службе, для жителей это означает дальнейшее развитие системы бесшовной поддержки семьи: от рождения ребенка до решения вопросов образования, занятости и социальной адаптации. В регионе уже действует 57 мер поддержки семей с детьми, а к демографическому стандарту присоединились более 2,5 тысячи предприятий. В эту работу также активно включается бизнес. На этой неделе 20 предприятий заключили с правительством Тульской области соглашения о взаимодействии в сфере улучшения демографической ситуации. В рамках соглашений реализуется корпоративная программа, нацеленная на поддержку семей работников и стимулирование рождаемости. Программа предусматривает выплаты в размере 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка, 750 тысяч рублей – второго и 1 миллион рублей – при появлении на свет третьего и последующих детей.
Еще одно новое направление совместной работы — проект "Время жить в России". Тульская область вошла в число пилотных регионов по сопровождению переезда и адаптации импатриантов — талантливых студентов, ученых, высококвалифицированных специалистов, предпринимателей и инвесторов. Для них будет организован формат одного окна: от оформления документов до помощи с жильем, трудоустройством и устройством детей в школы и детские сады.
Как подчеркнула на церемонии подписания генеральный директор АСИ, агентство и Тульская область давно и плодотворно работают, и эти усилия отражаются в ежегодных высоких показателях региона в Национальном инвестиционном рейтинге и Национальном рейтинге качества жизни. "Сейчас наш приоритет – демография и народосбережение. И в этом направлении региональная программа поддержки семей в Тульской области – одна из лучших по эффективности мероприятий, которую можно приводить в пример", – приводятся слова Чупшевой на сайте АСИ.
Миляев отметил, что многолетнее сотрудничество региона с АСИ дает практические результаты. Тульская область входит в топ-10 рейтинга качества жизни АСИ. Ранее четыре региональных проекта — "Герой 71", "ПРОсемью", "Арсенал услуг" и цифровой ассистент врача — получили статус лидерских инициатив и адресную поддержку АСИ.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала