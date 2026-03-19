ВСУ потеряли до 345 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр", уничтожили за сутки до 345 военнослужащих ВСУ, два танка, восемь боевых бронированных машин, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.