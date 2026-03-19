17:57 19.03.2026
Седокова дала суду сомнительный брачный договор с Тиммой, заявила адвокат
Седокова дала суду сомнительный брачный договор с Тиммой, заявила адвокат
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Певица Анна Седокова предоставила суду брачный договор, заключенный между ней и покойным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, но нотариус из США, который якобы заверял этот документ, сообщил, что ничего о нем не знает, заявила РИА Новости адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.
В четверг Хорошевский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска семьи Тиммы о признании имущества, приобретенного на имя артистки в период брака с ним, совместно нажитым и выплате Анной Седоковой материальной компенсации с него. Суд определил передать исковое заявление по территориальной подсудности в Останкинский суд.
В Латвии возбудили уголовное дело о доведении Тиммы до самоубийства
Вчера, 17:51
"Седокова вчера в суд предоставила оригинал брачного (договора), мы его до этого никогда в жизни не видели, она его скрывала, а сейчас мы наконец его увидели. Помимо этого, Янис вел переписку, где писал ей о том, что она его обманула и обворовала. В свете ее поведения, плюс то, что брачный договор был заверен в Америке, американским нотариусом, который прислал мне официальный ответ о том, что никакого брачного договора она не заверяла, при ней ничего не заключали и вообще она не знает о брачном договоре и заверяла только подписи. Поэтому, о каком брачном договоре ведет речь Седокова, мне неизвестно", - сказала Гаврилова.
Ранее в четверг адвокат сообщила РИА Новости, что в Латвии возбуждено уголовное дело о доведении Тиммы до самоубийства.
"Она (Седокова - прим.) ввела Яниса в заблуждение, обобрала, и человек, оставшийся без копейки денег и без женщины, которую любил, видимо, принял такое решение. Все это в совокупности я направляю в Латвию. У меня есть все документы, которые они мне предоставили", - добавила адвокат.
Ранее между сторонами состоялась беседа по иску. Как выяснилось, истцы хотят взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов - родителей баскетболиста и его несовершеннолетнего сына. При этом артистка с требованиями семьи бывшего мужа не согласна. Как заявили ее представители в суде, деньги от продажи недвижимости были потрачены на "семейные нужды".
Тело Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
Суд решил изменить территориальную подсудность иска семьи Тиммы к Седоковой
