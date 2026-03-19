17:51 19.03.2026
В Латвии возбудили уголовное дело о доведении Тиммы до самоубийства
Адвокат Гаврилова: в Латвии возбуждено дело о доведении до самоубийства Тиммы

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, заявила РИА Новости адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.
Тело Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"В Латвии принято решение о возбуждении уголовного дела по факту о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Со мной связывалось полицейское управление Латвии, просили меня поделиться всеми документами и доказательствами, которые я за продолжительный период времени собрала", - сказала Гаврилова.
В четверг Хорошевский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска семьи Тиммы о признании имущества, приобретенного на имя артистки в период брака с ним, совместно нажитым и выплате Анной Седоковой материальной компенсации с него. Суд определил передать исковое заявление по территориальной подсудности в Останкинский суд. Ранее между сторонами состоялась беседа по иску. Как выяснилось, истцы хотят взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов - родителей баскетболиста и его несовершеннолетнего сына. При этом артистка с требованиями семьи бывшего мужа не согласна. Как заявили ее представители в суде, деньги от продажи недвижимости были потрачены на "семейные нужды".
СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы
2 марта, 15:54
2 марта, 15:54
 
