Задержанный в Петербурге подросток пытался скрыть улики, расчленив тело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Петербурга, задержанный по подозрению в убийстве 17-летнего юноши, пытался расчленить тело, чтобы скрыть следы преступления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Правоохранители обнаружили тело молодого человека с признаками насильственной смерти в болоте недалеко от железнодорожной станции в Пушкинском районе города: колотые и резаные раны живота, отчленены верхние и нижние конечности", - рассказали в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, задержанный подросток дал признательные показания, в которых указал, что пытался скрыть следы преступления, поэтому решил расчленить тело ножовкой.
Со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленобласти сообщалось, что шестнадцатилетний юноша был задержан в четверг на месте совершенного им убийства, когда он вернулся туда, чтобы прятать улики. По данным в ГСУ СК по Петербургу, по версии следствия, подростки встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Прокуратура города поставила на контроль ход и расследование уголовного дела.