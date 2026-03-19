https://ria.ru/20260319/ssha-2081604564.html
США зря рассчитывают на протесты в Иране, считает эксперт
США зря рассчитывают на протесты в Иране, считает эксперт - РИА Новости, 19.03.2026
США зря рассчитывают на протесты в Иране, считает эксперт
Соединенные Штаты зря рассчитывают на протесты в Иране, ставка делается на силы, которые не имеют поддержки в иранском обществе, таким мнением поделился с РИА... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T08:15:00+03:00
2026-03-19T08:15:00+03:00
2026-03-19T08:15:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
российская академия наук
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, российская академия наук, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Российская академия наук, Военная операция США и Израиля против Ирана
США зря рассчитывают на протесты в Иране, считает эксперт
Плотников: США делают ставку на силы, которые не имеют поддержки в Иране
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты зря рассчитывают на протесты в Иране, ставка делается на силы, которые не имеют поддержки в иранском обществе, таким мнением поделился с РИА Новости генерал-майор запаса, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.
По его словам, конфликт между Ираном
, США
и Израилем
может продолжаться, пока у сторон не закончатся боеприпасы.
"Попыток подорвать исламский режим путем провоцирования протестных движений спецслужбами США и Израиля предпринималось немало. Но ставка делается на силы, не пользующиеся авторитетом у персов", - сказал Плотников.
Он отметил, что американцы и израильтяне не понимают, что фигура наследного принца Резы Пехлеви неперспективная.
"Вызывает отторжение даже у оппозиции исламскому режиму и чем больше они его будут пытаться раскручивать, тем больше в том числе несогласных с исламским режимом будут выступать на его стороне в борьбе с общим американо-израильским врагом", - считает Плотников.
Понятие мученичества у шиитов в Иране является стержневым для религиозной и политической жизни, сказал он.
"Они готовы жертвовать собой в борьбе с врагом. Американцы и израильтяне к этому точно не готовы", - подчеркнул аналитик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока