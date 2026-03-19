США зря рассчитывают на протесты в Иране, считает эксперт
08:15 19.03.2026
США зря рассчитывают на протесты в Иране, считает эксперт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260318/ekspert-2081347722.html
https://ria.ru/20260319/ssha-2081556480.html
https://ria.ru/20260319/senator-2081512663.html
США зря рассчитывают на протесты в Иране, считает эксперт

Плотников: США делают ставку на силы, которые не имеют поддержки в Иране

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты зря рассчитывают на протесты в Иране, ставка делается на силы, которые не имеют поддержки в иранском обществе, таким мнением поделился с РИА Новости генерал-майор запаса, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.
По его словам, конфликт между Ираном, США и Израилем может продолжаться, пока у сторон не закончатся боеприпасы.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Эксперт рассказала, что США и Израиль будут считать победой над Ираном
18 марта, 08:16
"Попыток подорвать исламский режим путем провоцирования протестных движений спецслужбами США и Израиля предпринималось немало. Но ставка делается на силы, не пользующиеся авторитетом у персов", - сказал Плотников.
Он отметил, что американцы и израильтяне не понимают, что фигура наследного принца Резы Пехлеви неперспективная.
"Вызывает отторжение даже у оппозиции исламскому режиму и чем больше они его будут пытаться раскручивать, тем больше в том числе несогласных с исламским режимом будут выступать на его стороне в борьбе с общим американо-израильским врагом", - считает Плотников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
Вчера, 08:00
Понятие мученичества у шиитов в Иране является стержневым для религиозной и политической жизни, сказал он.
"Они готовы жертвовать собой в борьбе с врагом. Американцы и израильтяне к этому точно не готовы", - подчеркнул аналитик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Маньяк возле Трампа. Вычислен поджигатель войны с Ираном
Вчера, 08:00
 
