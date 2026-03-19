МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты зря рассчитывают на протесты в Иране, ставка делается на силы, которые не имеют поддержки в иранском обществе, таким мнением поделился с РИА Новости генерал-майор запаса, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

США и По его словам, конфликт между Ираном Израилем может продолжаться, пока у сторон не закончатся боеприпасы.

"Попыток подорвать исламский режим путем провоцирования протестных движений спецслужбами США и Израиля предпринималось немало. Но ставка делается на силы, не пользующиеся авторитетом у персов", - сказал Плотников.

Он отметил, что американцы и израильтяне не понимают, что фигура наследного принца Резы Пехлеви неперспективная.

"Вызывает отторжение даже у оппозиции исламскому режиму и чем больше они его будут пытаться раскручивать, тем больше в том числе несогласных с исламским режимом будут выступать на его стороне в борьбе с общим американо-израильским врагом", - считает Плотников.

Понятие мученичества у шиитов в Иране является стержневым для религиозной и политической жизни, сказал он.

"Они готовы жертвовать собой в борьбе с врагом. Американцы и израильтяне к этому точно не готовы", - подчеркнул аналитик.