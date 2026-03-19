Эксперт сравнил действия США и Израиля в Иране с интервенцией в Ливию

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Действия США и Израиля в Иране сопоставимы с вторжением в Ливию под видом "гуманитарной интервенции" в 2011 году, но президент США Дональд Трамп не пытается объяснять свои действия "ценностями демократии", сказал РИА Новости замдекана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

Франции и Интервенция в Ливии началась ровно 15 лет назад после принятия Совбезом ООН по настоянию США Великобритании резолюции, предусматривающей введение бесполетной зоны. Под видом защиты мирных жителей было совершено вмешательство в гражданскую войну, что привело к падению власти и фрагментации страны.

"(Экс-президент США Барак) Обама делал акцент на "помощи" населению, а не на захвате ресурсов. Трамп , в отличие от него, отринул демократическую риторику довольно быстро - время от времени он к ней возвращается, призывая иранские массы восстать против существующей системы и порядков, но ценности демократии в дискурсе американского президента уже не присутствуют", - подчеркнул Лукьянов.

При этом настоящие события на Ближнем Востоке напоминают события в Ливии пятнадцатилетней давности в том, что касается ресурсов, уточнил эксперт, так как заметно желание Вашингтона распорядиться более "достойным" образом ресурсами Ирана – то есть использовать их в интересах США.

"Нынешняя ситуация отличается принципиальным образом тем, что США отрицают факт необходимости привлечения структур ООН и какого-либо участия негосударственных международных структур", - сказал Лукьянов.

Говоря о событиях в Ливии 2011 года, собеседник агентства отметил, что это один из самых показательных примеров принципа R2P – "responsibility to protect". Де-факто эта концепция использовалась для осуществления целенаправленного вмешательства во внутренние дела государств, свержения неугодных западным странам политических режимов и легитимизации этого вмешательства в глазах международного сообщества.

"Разрушая политический режим, взламывая чужой суверенитет, они обретают контроль над ресурсами государств и территорий и используют их для своего блага. При этом установление демократических, справедливых, эффективных институтов власти не является приоритетом и откладывается в долгосрочную перспективу, что позволяет многим критикам называть практику гуманитарных интервенций еще одним инструментом неоколониализма", - заключил собеседник агентства.