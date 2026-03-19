Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/ssha-2081574100.html
Эксперт сравнил действия США и Израиля в Иране с интервенцией в Ливию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081426405_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1420a2bfccdb10a33ed31814b20494a9.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081426405_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_773d2ded5f0a013e50894dea20018581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Oded BaliltyФлаги США и Израиля на месте удара в Рамат-Гане
Флаги США и Израиля на месте удара в Рамат-Гане - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Флаги США и Израиля на месте удара в Рамат-Гане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Действия США и Израиля в Иране сопоставимы с вторжением в Ливию под видом "гуманитарной интервенции" в 2011 году, но президент США Дональд Трамп не пытается объяснять свои действия "ценностями демократии", сказал РИА Новости замдекана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
Интервенция в Ливии началась ровно 15 лет назад после принятия Совбезом ООН по настоянию США, Франции и Великобритании резолюции, предусматривающей введение бесполетной зоны. Под видом защиты мирных жителей было совершено вмешательство в гражданскую войну, что привело к падению власти и фрагментации страны.
"(Экс-президент США Барак) Обама делал акцент на "помощи" населению, а не на захвате ресурсов. Трамп, в отличие от него, отринул демократическую риторику довольно быстро - время от времени он к ней возвращается, призывая иранские массы восстать против существующей системы и порядков, но ценности демократии в дискурсе американского президента уже не присутствуют", - подчеркнул Лукьянов.
При этом настоящие события на Ближнем Востоке напоминают события в Ливии пятнадцатилетней давности в том, что касается ресурсов, уточнил эксперт, так как заметно желание Вашингтона распорядиться более "достойным" образом ресурсами Ирана – то есть использовать их в интересах США.
"Нынешняя ситуация отличается принципиальным образом тем, что США отрицают факт необходимости привлечения структур ООН и какого-либо участия негосударственных международных структур", - сказал Лукьянов.
Говоря о событиях в Ливии 2011 года, собеседник агентства отметил, что это один из самых показательных примеров принципа R2P – "responsibility to protect". Де-факто эта концепция использовалась для осуществления целенаправленного вмешательства во внутренние дела государств, свержения неугодных западным странам политических режимов и легитимизации этого вмешательства в глазах международного сообщества.
"Разрушая политический режим, взламывая чужой суверенитет, они обретают контроль над ресурсами государств и территорий и используют их для своего блага. При этом установление демократических, справедливых, эффективных институтов власти не является приоритетом и откладывается в долгосрочную перспективу, что позволяет многим критикам называть практику гуманитарных интервенций еще одним инструментом неоколониализма", - заключил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала