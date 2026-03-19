Эксперт сравнил действия США и Израиля в Иране с интервенцией в Ливию

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Действия США и Израиля в Иране сопоставимы с вторжением в Ливию под видом "гуманитарной интервенции" в 2011 году, но президент США Дональд Трамп не пытается объяснять свои действия "ценностями демократии", сказал РИА Новости замдекана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
Интервенция в Ливии началась ровно 15 лет назад после принятия Совбезом ООН по настоянию США, Франции и Великобритании резолюции, предусматривающей введение бесполетной зоны. Под видом защиты мирных жителей было совершено вмешательство в гражданскую войну, что привело к падению власти и фрагментации страны.
"(Экс-президент США Барак) Обама делал акцент на "помощи" населению, а не на захвате ресурсов. Трамп, в отличие от него, отринул демократическую риторику довольно быстро - время от времени он к ней возвращается, призывая иранские массы восстать против существующей системы и порядков, но ценности демократии в дискурсе американского президента уже не присутствуют", - подчеркнул Лукьянов.
При этом настоящие события на Ближнем Востоке напоминают события в Ливии пятнадцатилетней давности в том, что касается ресурсов, уточнил эксперт, так как заметно желание Вашингтона распорядиться более "достойным" образом ресурсами Ирана – то есть использовать их в интересах США.
"Нынешняя ситуация отличается принципиальным образом тем, что США отрицают факт необходимости привлечения структур ООН и какого-либо участия негосударственных международных структур", - сказал Лукьянов.
Говоря о событиях в Ливии 2011 года, собеседник агентства отметил, что это один из самых показательных примеров принципа R2P – "responsibility to protect". Де-факто эта концепция использовалась для осуществления целенаправленного вмешательства во внутренние дела государств, свержения неугодных западным странам политических режимов и легитимизации этого вмешательства в глазах международного сообщества.
Трамп утверждает, что США "быстро выводят из игры" Иран
18 марта, 16:16
"Разрушая политический режим, взламывая чужой суверенитет, они обретают контроль над ресурсами государств и территорий и используют их для своего блага. При этом установление демократических, справедливых, эффективных институтов власти не является приоритетом и откладывается в долгосрочную перспективу, что позволяет многим критикам называть практику гуманитарных интервенций еще одним инструментом неоколониализма", - заключил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.