Магазин "Читай-город" оштрафовали за продажу книг с пропагандой ЛГБТ* - РИА Новости, 19.03.2026
02:51 19.03.2026
Магазин "Читай-город" оштрафовали за продажу книг с пропагандой ЛГБТ*
Магазин "Читай-город" оштрафовали за продажу книг с пропагандой ЛГБТ*
Суд оштрафовал магазин "Читай-город" в Махачкале на 800 тысяч рублей за продажу изданий с признаками пропаганды ЛГБТ*, следует из постановления суда, с которым... РИА Новости, 19.03.2026
Дарья Буймова
Магазин "Читай-город" оштрафовали за продажу книг с пропагандой ЛГБТ*

Книжный магазин. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Суд оштрафовал магазин "Читай-город" в Махачкале на 800 тысяч рублей за продажу изданий с признаками пропаганды ЛГБТ*, следует из постановления суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
В судебном акте сообщается, что в магазине "Читай-город" в торговом центре "Этажи" покупательница приобрела книги "Медвежий угол" и "Мы против вас" Фредрика Бакмана и роман "Левая рука тьмы" Урсулы Ле Гуин и передала их сотрудникам ЦПЭ МВД по Дагестану. Участковый отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы составил в отношении ООО "Новый книжный магазин М" протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Петербурге проверяют магазин, в котором может быть ЛГБТ*-литература
10 апреля 2025, 13:30
"Действия ООО "Новый книжный М" подлежат квалификации по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений… Судья постановил: ООО "Новый книжный М" признать виновным… и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", – говорится в постановлении.
Суду были представлены заключения нескольких экспертов Забайкальского государственного университета. Например, доктор философских наук Артем Жуков пришел к выводам, что в этих книгах содержатся признаки идей, связанных с пропагандой гомосексуализма. По его мнению, издания "представляют собой произведения, которые бросают вызов традиционным российским представлениям о семье и обществе, нацелены на разрушение традиционных половых ролей, традиционных семейных ценностей, дискредитацию патриархальной семейной традиции".
Назначенный штраф – минимальный, предусмотренный санкцией части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Отмечается, что смягчающим ответственность обстоятельством стало "добровольное прекращение противоправного поведения".
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*
14 января, 17:09
 
