Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 19.03.2026 (обновлено: 11:43 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/shkola-2081576877.html
Школьникам 1-4 классов начнут преподавать внеурочный курс "Моя семья"
2026-03-19T02:15:00+03:00
2026-03-19T11:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_0:252:3126:2010_1920x0_80_0_0_fb4b6f0729de6c9bfae948e243671114.jpg
https://ria.ru/20260313/uchebniki-2080478450.html
https://ria.ru/20251203/minprosveschenie-2059633460.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_5d256cb954fca4853f9ebdb1fa676611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В российских школах с 1 сентября появятся учебные пособия для преподавания внеурочного курса "Моя семья" в 1-4 классах, сообщила РИА Новости автор-разработчик Татьяна Поликарпова.
"Курс "Моя семья" будет внедрен как дополнительный урок, и если мы с вами посмотрим на количество тем, то темы идут по одной в месяц", - сказала Поликарпова.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
В школах появятся единые учебники по каждому обязательному предмету
13 марта, 13:44
Школьные пособия "Моя семья" уже включены в федеральный перечень учебников, подтвердили РИА Новости в Минпросвещения РФ. Там также уточнили, что курс не является обязательным, школы могут выбрать его по желанию, в том числе с учетом запросов родителей.
Главной темой учебника для первоклассников станет любовь. Так, школьники узнают, как семья учит ребенка жить в обществе, любить своих соотечественников и свою Родину.
Во втором классе курс будет посвящен традиционным духовно-нравственным ценностям России и тому, как они формируются в семье. Среди тем: "Крепкая семья", "Ценность жизни", "Любовь к Родине", "Историческая память", "Достоинство и свобода".
Учебник для третьего класса ориентирован на добрые качества и добродетели, которые формируются и укрепляются в семье. Пособие для четвертого класса посвящено отношениям между взрослым и ребенком.
"Цель в четвертом классе - подготовить детей к подростковой жизни, чтобы они видели, насколько важно то, что они имеют, чтобы научились ценить и беречь свою семью", - заключила Поликарпова.
Ученик во время урока в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для 10-11-х классов
3 декабря 2025, 21:04
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала