Школьникам 1-4 классов начнут преподавать внеурочный курс "Моя семья"
В российских школах с 1 сентября появятся учебные пособия для преподавания внеурочного курса "Моя семья" в 1-4 классах, сообщила РИА Новости автор-разработчик... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T11:43:00+03:00
https://ria.ru/20260313/uchebniki-2080478450.html
https://ria.ru/20251203/minprosveschenie-2059633460.html
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В российских школах с 1 сентября появятся учебные пособия для преподавания внеурочного курса "Моя семья" в 1-4 классах, сообщила РИА Новости автор-разработчик Татьяна Поликарпова.
"Курс "Моя семья" будет внедрен как дополнительный урок, и если мы с вами посмотрим на количество тем, то темы идут по одной в месяц", - сказала Поликарпова.
Школьные пособия "Моя семья" уже включены в федеральный перечень учебников, подтвердили РИА Новости в Минпросвещения РФ
. Там также уточнили, что курс не является обязательным, школы могут выбрать его по желанию, в том числе с учетом запросов родителей.
Главной темой учебника для первоклассников станет любовь. Так, школьники узнают, как семья учит ребенка жить в обществе, любить своих соотечественников и свою Родину.
Во втором классе курс будет посвящен традиционным духовно-нравственным ценностям России и тому, как они формируются в семье. Среди тем: "Крепкая семья", "Ценность жизни", "Любовь к Родине", "Историческая память", "Достоинство и свобода".
Учебник для третьего класса ориентирован на добрые качества и добродетели, которые формируются и укрепляются в семье. Пособие для четвертого класса посвящено отношениям между взрослым и ребенком.
"Цель в четвертом классе - подготовить детей к подростковой жизни, чтобы они видели, насколько важно то, что они имеют, чтобы научились ценить и беречь свою семью", - заключила Поликарпова.