Школьникам 1-4 классов начнут преподавать внеурочный курс "Моя семья"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В российских школах с 1 сентября появятся учебные пособия для преподавания внеурочного курса "Моя семья" в 1-4 классах, сообщила РИА Новости автор-разработчик Татьяна Поликарпова.

"Курс "Моя семья" будет внедрен как дополнительный урок, и если мы с вами посмотрим на количество тем, то темы идут по одной в месяц", - сказала Поликарпова.

Школьные пособия "Моя семья" уже включены в федеральный перечень учебников, подтвердили РИА Новости в Минпросвещения РФ . Там также уточнили, что курс не является обязательным, школы могут выбрать его по желанию, в том числе с учетом запросов родителей.

Главной темой учебника для первоклассников станет любовь. Так, школьники узнают, как семья учит ребенка жить в обществе, любить своих соотечественников и свою Родину.

Во втором классе курс будет посвящен традиционным духовно-нравственным ценностям России и тому, как они формируются в семье. Среди тем: "Крепкая семья", "Ценность жизни", "Любовь к Родине", "Историческая память", "Достоинство и свобода".

Учебник для третьего класса ориентирован на добрые качества и добродетели, которые формируются и укрепляются в семье. Пособие для четвертого класса посвящено отношениям между взрослым и ребенком.