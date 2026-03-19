FT узнала, какая тема станет главной на саммите ЕС

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все внимание лидеров 27 стран-членов Евросоюза на предстоящем саммите будет уделено проблемам, вызванным ситуацией вокруг Ирана, а не стагнирующей экономике блока, как это планировалось изначально, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
"Это больше не саммит по долгосрочным структурным изменениям в экономике. У нас экстренный саммит по иранскому кризису", - приводит издание слова европейского чиновника.
Как отмечает Financial Times, главным объектом давно запланированного саммита должны были стать способы перезагрузки стагнирующей экономики Европейского союза.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
