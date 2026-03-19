Песков: Россия вернется на Олимпиаду, если исходить из позиции МОК - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
19:03 19.03.2026 (обновлено: 21:39 19.03.2026)
Песков: Россия вернется на Олимпиаду, если исходить из позиции МОК
Песков: Россия вернется на Олимпиаду, если исходить из позиции МОК - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Песков: Россия вернется на Олимпиаду, если исходить из позиции МОК
Россия вернется на Олимпийские игры под своим флагом, если исходить из позиции Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что спорт должен оставаться... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, дмитрий песков, международный олимпийский комитет (мок), спорт
Россия, Дмитрий Песков, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт
Песков: Россия вернется на Олимпиаду, если исходить из позиции МОК

Песков: если исходить из позиции МОК, Россия вернется на ОИ под своим флагом

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия вернется на Олимпийские игры под своим флагом, если исходить из позиции Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что спорт должен оставаться маяком надежды, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Заявления, которые мы слышали от руководства МОК, - они заявляли позицию относительно того, что спорт не должен разъединять, и так далее. Вот, если руководствоваться этой позицией руководства МОК, то, значит, мы обязательно вернемся", - сказал Песков журналистам.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что "в мире, охваченном конфликтами, раздорами и трагедиями", спорт должен "оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве".
Россия работает над возвращением гимна и флага на Олимпиаду, заявил Песков
