Россия работает над возвращением гимна и флага на Олимпиаду, заявил Песков
18:56 19.03.2026 (обновлено: 19:00 19.03.2026)
Россия работает над возвращением гимна и флага на Олимпиаду, заявил Песков
Россия работает над возвращением гимна и флага на Олимпиаду, заявил Песков - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Россия работает над возвращением гимна и флага на Олимпиаду, заявил Песков
Россия ведет работу, чтобы национальные гимн и флаг вернулись на Олимпийские игры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
россия, дмитрий песков, италия, никита филиппов
Россия, Дмитрий Песков, Италия, Никита Филиппов
Россия работает над возвращением гимна и флага на Олимпиаду, заявил Песков

Песков: РФ работает над возвращением национальных гимна и флага на ОИ

Олимпийские кольца. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия ведет работу, чтобы национальные гимн и флаг вернулись на Олимпийские игры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа ведется в этом направлении", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли шанс, что российские гимн и флаг вернутся на Олимпийские игры.
Зимние Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 россиян. Единственную медаль на прошедшем турнире завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме. На Паралимпиаде, которая прошла с 6 по 15 марта, сборную России представляли шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года приняли участие в турнире с флагом и гимном. Российская команда на Паралимпиаде заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
