19:36 19.03.2026
Путин смотрел чемпионские выступления российских паралимпийцев
Путин рассказал, что наблюдал за выступлением Голубкова и Багиян

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с российским победителям и призерам XIV зимних Паралимпийских игр в Италии на церемонии вручения государственных наград
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с российским победителям и призерам XIV зимних Паралимпийских игр в Италии на церемонии вручения государственных наград
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел чемпионские выступления двухкратного паралимпийского чемпиона России по лыжным гонкам Ивана Голубкова и трехкратной паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам Анастасии Багиян.
Президент в четверг наградил российских чемпионов Паралимпийских игр в Италии орденами Дружбы в Кремле за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность. После церемонии Путин пообщался со спортсменами в неформальной обстановке.
"Я смотрел, как ты на дистанции (выступал - ред.). Смотрю и думаю, откуда у него силы - лупит и лупит. (Руки как - ред.) маховики такие", - сказал Путин во время общения с паралимпийцами, обращаясь к Голубкову.
Глава государства отметил, что наблюдал и за выступлением Багиян. "Не буду врать, случайно (увидел выступление - ред.). Чай пил, включил ТВ, смотрю - пум, пум - золотая медаль. Решил, что я чего-то не понял. Что это не так, не может быть", - рассказал Путин.
"Красиво!" - прокомментировал президент прохождение дистанций российскими спортсменами.
Путин поздравил паралимпийцев с невероятными результатами
Вчера, 18:10
 
