Путин встал на колено, награждая в Кремле паралимпийца Голубкова

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встал на колено, награждая в Кремле двукратного паралимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ивана Голубкова.

Торжественная церемония состоялась в четверг в Кремле. Глава государства наградил российских чемпионов Паралимпийских игр в Италии орденами Дружбы за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.

"Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за ту поддержку. Я знаю, что вы очень нас поддерживаете - паралимпийцев. Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране", - сказал Голубков на церемонии награждения.

Ранее Голубков рассказал РИА Новости, что хотел бы сделать фотографию с президентом страны.

Голубкову 30 лет. На завершившихся в воскресенье Играх в Италии он завоевал первое паралимпийское золото в карьере. Спортсмен является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном.