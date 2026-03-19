Путин встал на колено, награждая в Кремле паралимпийца Голубкова
18:48 19.03.2026
Путин встал на колено, награждая в Кремле паралимпийца Голубкова
Путин встал на колено, награждая в Кремле паралимпийца Голубкова
Президент России Владимир Путин встал на колено, награждая в Кремле двукратного паралимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ивана Голубкова.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встал на колено, награждая в Кремле двукратного паралимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ивана Голубкова.
Торжественная церемония состоялась в четверг в Кремле. Глава государства наградил российских чемпионов Паралимпийских игр в Италии орденами Дружбы за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.
Путин отметил высочайший уровень тренеров паралимпийских чемпионов
Вчера, 18:13
"Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за ту поддержку. Я знаю, что вы очень нас поддерживаете - паралимпийцев. Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране", - сказал Голубков на церемонии награждения.
Ранее Голубков рассказал РИА Новости, что хотел бы сделать фотографию с президентом страны.
Голубкову 30 лет. На завершившихся в воскресенье Играх в Италии он завоевал первое паралимпийское золото в карьере. Спортсмен является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.​
Путин поздравил паралимпийцев с невероятными результатами
Вчера, 18:10
 
