Путин пообщался с чемпионами Паралимпиады за бокалом шампанского

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с российскими паралимпийцами в неформальной обстановке за бокалом шампанского, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в четверг встретился в Кремле с российскими спортсменами, которые на днях вернулись с Паралимпийских игр в Италии, чтобы лично поздравить их с успешным выступлением и вручить государственные награды.
После торжественной церемонии Путин немного побеседовал со спортсменами и их тренерами уже в неформальной обстановке. По традиции всем участникам предложили по бокалу шампанского.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
В горнолыжном спорте выступили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках - Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.