Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил российских паралимпийцев орденами Дружбы - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/putin-2081782353.html
Путин наградил российских паралимпийцев орденами Дружбы
Путин наградил российских паралимпийцев орденами Дружбы - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Путин наградил российских паралимпийцев орденами Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил российских чемпионов Паралимпийских игр в Италии орденами Дружбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 19.03.2026
2026-03-19T18:37:00+03:00
2026-03-19T18:37:00+03:00
спорт
россия
италия
милан
алексей бугаев
анастасия багиян
иван голубков
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081284680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_073cb9de13b638797e99f7d0f3799d48.jpg
https://ria.ru/20260319/putin-2081771011.html
https://ria.ru/20260317/paralimpiada-2081131052.html
россия
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081284680_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_66e458e182fd98188a042fcac6c01d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, милан, алексей бугаев, анастасия багиян, иван голубков, паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Милан, Алексей Бугаев, Анастасия Багиян, Иван Голубков, Паралимпийские игры
Путин наградил российских паралимпийцев орденами Дружбы

Путин наградил российских чемпионов Паралимпиады в Италии орденами Дружбы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЧествование российских паралимпийцев в Москве
Чествование российских паралимпийцев в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Чествование российских паралимпийцев в Москве
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил российских чемпионов Паралимпийских игр в Италии орденами Дружбы, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония состоялась в четверг в Кремле.
За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность ордена Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян и ее ведущий спортсмен Сергей Синякин, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжник Иван Голубков.
Государственных наград были удостоены и их тренеры. Орденом Александра Невского награжден старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова, а орденами Дружбы - старший тренер сборной по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров и тренер Алексей Турбин.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Кобелев удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Путин также объявил благодарность спортсменам Дмитрию Фадееву и Филиппу Шеббо Монзеру, которые на Играх в Италии участвовали в соревнованиях по парасноуборду, и их тренерам Евгению Пронашко, Павлу Рожкову, Ольге Семеновой и Андрею Строкину.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Багиян, с ее ведущим спортсменом Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 километров и гонке с раздельным стартом на 20 километров. По две золотые медали завоевали горнолыжница Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Бугаев, победивший в слаломе. Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.
СпортРоссияИталияМиланАлексей БугаевАнастасия БагиянИван ГолубковПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала