Путин наградил российских паралимпийцев орденами Дружбы

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил российских чемпионов Паралимпийских игр в Италии орденами Дружбы, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония состоялась в четверг в Кремле.
За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность ордена Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян и ее ведущий спортсмен Сергей Синякин, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжник Иван Голубков.
Государственных наград были удостоены и их тренеры. Орденом Александра Невского награжден старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова, а орденами Дружбы - старший тренер сборной по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров и тренер Алексей Турбин.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Кобелев удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Путин также объявил благодарность спортсменам Дмитрию Фадееву и Филиппу Шеббо Монзеру, которые на Играх в Италии участвовали в соревнованиях по парасноуборду, и их тренерам Евгению Пронашко, Павлу Рожкову, Ольге Семеновой и Андрею Строкину.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Багиян, с ее ведущим спортсменом Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 километров и гонке с раздельным стартом на 20 километров. По две золотые медали завоевали горнолыжница Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Бугаев, победивший в слаломе. Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.