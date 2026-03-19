Путин объявил благодарность паралимпийцам Фадееву и Шеббо

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность спортсменам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо, участвовавшим на XIV Паралимпийских играх в Италии, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XIV Паралимпийских зимних играх 2026 года в Итальянской Республике, объявить благодарность президента Российской Федерации: Фадееву Дмитрию Сергеевичу - спортсмену спортивной сборной команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (сноуборд), Шеббо Монзеру Филиппу Мохамаду - спортсмену спортивной сборной команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (сноуборд)", - говорится в документе.
Кроме того, благодарность президента объявлена тренерам Евгению Пронашко, Павлу Рожкову, Ольге Семеновой и Андрею Строкину.
Путин присвоил награды паралимпийцам
Вчера, 10:39