Путин встретится с российскими паралимпийцами

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с российской сборной, которая на днях вернулась с Паралимпийских игр в Италии, чтобы лично поздравить спортсменов с замечательным результатом.

Об этих планах сам президент сообщил накануне во время совещания с членами правительства.

Подвиг наших героев

Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев на Играх в Италии , заявил в начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Он подчеркнул, что российские спортсмены - "это наши герои".

Взяв третье место в медальном зачете, они действительно совершили подвиг, заявил позже сам Путин. Президент указал, что российская команда состояла всего из шести спортсменов и была представлена в трех видах спорта, тогда как опередившие их в общем зачете Китай США по числу участников кратно превосходили сборную из России. Всего в Играх в Италии участвовали более 600 спортсменов, в том числе 70 из Китая и 68 из США.

Ранее глава государства направил поздравительные телеграммы всем российским паралимпийцам, которые заняли призовые места. Их вручили спортсменам во вторник в аэропорту "Внуково", сразу по возвращении сборной в Россию. Позже президент сообщил, что намерен поздравить их с этим замечательным результатом лично и увидится с паралимпийцами в четверг.

Чемпионы Паралимпиады

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.

Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян , с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев , победивший в слаломе.