Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с российскими паралимпийцами - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/putin-2081565841.html
Путин встретится с российскими паралимпийцами
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с российской сборной, которая на днях вернулась с Паралимпийских игр в Италии, чтобы лично поздравить... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
спорт
россия
италия
китай
владимир путин
алексей бугаев
дмитрий песков
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
https://ria.ru/20260318/putin-2081473354.html
https://ria.ru/20260316/putin-2080977351.html
https://ria.ru/20260318/putin-2081471602.html
россия
италия
китай
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с российской сборной, которая на днях вернулась с Паралимпийских игр в Италии, чтобы лично поздравить спортсменов с замечательным результатом.
Об этих планах сам президент сообщил накануне во время совещания с членами правительства.
Подвиг наших героев

Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев на Играх в Италии, заявил в начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские спортсмены - "это наши герои".
Взяв третье место в медальном зачете, они действительно совершили подвиг, заявил позже сам Путин. Президент указал, что российская команда состояла всего из шести спортсменов и была представлена в трех видах спорта, тогда как опередившие их в общем зачете Китай и США по числу участников кратно превосходили сборную из России. Всего в Играх в Италии участвовали более 600 спортсменов, в том числе 70 из Китая и 68 из США.
Ранее глава государства направил поздравительные телеграммы всем российским паралимпийцам, которые заняли призовые места. Их вручили спортсменам во вторник в аэропорту "Внуково", сразу по возвращении сборной в Россию. Позже президент сообщил, что намерен поздравить их с этим замечательным результатом лично и увидится с паралимпийцами в четверг.
Чемпионы Паралимпиады

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.
СпортРоссияИталияКитайВладимир ПутинАлексей БугаевДмитрий ПесковПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала