Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание
 
13:21 19.03.2026 (обновлено: 13:32 19.03.2026)
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076286465_0:1:3278:1845_1920x0_80_0_0_5b7bcb0834b321a7e7344c76d02474bd.jpg
https://ria.ru/20260311/gumennik-2080050861.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076286465_547:0:3278:2048_1920x0_80_0_0_68dadeef956c60afb742e5f1be36e098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский фигурист Петр Гуменник
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский фигурист Петр Гуменник . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник смотрелся на Олимпийских играх в Италии медленнее и тяжелее, чем на национальном чемпионате, заявил в интервью РИА Новости нидерландский судья Йерун Принс, обслуживавший олимпийские соревнования в женском одиночном катании в качестве техконтроллера.
Гуменник занял шестое место на Играх-2026. За день до вылета фигуриста в Милан источник РИА Новости сообщил, что ему отозвали разрешение на использование музыки к фильму "Парфюмер", на которую поставлена его короткая программа. В качестве замены он выбрал музыку композитора Эдгара Акопяна и был вынужден частично переделать постановку накануне выступления. Эти обстоятельства вызвали критику со стороны болельщиков, посчитавших, что российского фигуриста засудили.
"Я бы сказал, что оценивание в целом было корректным, - сказал Принс в ответ на вопрос про судейство выступления Гуменника на Олимпиаде. - Дело в том, что судьям теперь снова разрешено сравнивать свои оценки от фигуриста к фигуристу. Да, система рассчитана на оценку по абсолютной шкале, но мы всегда думаем о том, каким будет конечный результат. Если мы говорим о Гуменнике, то в Милане он выглядел медленнее и тяжелее, чем на том же чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой – пришлось обкатывать новую версию программы, и, очевидно, прямо до конца сделать это не было никакой возможности. Это все равно, что кататься в новых коньках".
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Гуменник раскрыл, как реагирует на судебный иск из-за программы "Парфюмер"
11 марта, 19:15
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала