Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник смотрелся на Олимпийских играх в Италии медленнее и тяжелее, чем на национальном чемпионате, заявил в интервью РИА Новости Спорт, 19.03.2026
2026-03-19T13:21:00+03:00
2026-03-19T13:21:00+03:00
2026-03-19T13:32:00+03:00
россия
милан
италия
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
Судья Принс считает, что Гуменник выглядел на Олимпиаде медленнее, чем на ЧР
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник смотрелся на Олимпийских играх в Италии медленнее и тяжелее, чем на национальном чемпионате, заявил в интервью РИА Новости нидерландский судья Йерун Принс, обслуживавший олимпийские соревнования в женском одиночном катании в качестве техконтроллера.
Гуменник
занял шестое место на Играх-2026. За день до вылета фигуриста в Милан
источник РИА Новости сообщил, что ему отозвали разрешение на использование музыки к фильму "Парфюмер", на которую поставлена его короткая программа. В качестве замены он выбрал музыку композитора Эдгара Акопяна и был вынужден частично переделать постановку накануне выступления. Эти обстоятельства вызвали критику со стороны болельщиков, посчитавших, что российского фигуриста засудили.
"Я бы сказал, что оценивание в целом было корректным, - сказал Принс в ответ на вопрос про судейство выступления Гуменника на Олимпиаде. - Дело в том, что судьям теперь снова разрешено сравнивать свои оценки от фигуриста к фигуристу. Да, система рассчитана на оценку по абсолютной шкале, но мы всегда думаем о том, каким будет конечный результат. Если мы говорим о Гуменнике, то в Милане он выглядел медленнее и тяжелее, чем на том же чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой – пришлось обкатывать новую версию программы, и, очевидно, прямо до конца сделать это не было никакой возможности. Это все равно, что кататься в новых коньках".