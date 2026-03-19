06:00 19.03.2026
Древний портрет Иисуса Христа нашли в недрах пустыни Негев
Вскрылся один из самых загадочных религиозных парадоксов на Земле. На протяжении двух тысяч лет люди рисовали Иисуса так, как хотели: юным в Риме, темнокожим в... РИА Новости, 19.03.2026
Древний портрет Иисуса Христа нашли в недрах пустыни Негев

© Depositphotos.com / VitalikRadkoМужчина в образе Иисуса Христа
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вскрылся один из самых загадочных религиозных парадоксов на Земле. На протяжении двух тысяч лет люди рисовали Иисуса так, как хотели: юным в Риме, темнокожим в Эфиопии, аскетом на православных иконах.
Теперь в пустыне Израиля обнаружили признаки настоящего облика Иисуса Христа. Как же он выглядел при жизни?

Облик Спасителя — загадка христианства

Странность в том, что авторы Евангелий молчат. Матфей, Марк, Лука, Иоанн — ни один не упомянул ни единого слова о внешности.
Ирина Языкова, российский искусствовед, объясняет: "Это эллинистическое влияние — в Древней Греции и Риме богов изображали юными и прекрасными. Но так продолжалось лишь до VII века, когда Вселенский собор постановил изображать Христа в его историческом воплощении, а не в аллегорическом образе юноши или агнца".
В VII веке возник устоявшийся образ.

Находка, изменившая все

В 2018 году, во время работ в византийской церкви в пустыне Негев, израильские историки нашли самый старый портрет Сына Божьего. Предположительно, он был сделан спустя около 300 лет с момента смерти Христа.
На потолке полуразрушенной часовни скрывалась роспись. Лицо почти полностью стерлось временем, но черты оставались видны.
© Фото : Emma MaayanРисунок с изображением Иисуса Христа, найденный на потолке разрушенного древнего христианского храма в пустыне Негев
"Я оказалась там в нужное время, в нужном месте и под определенным углом зрения вдруг увидела глаза. Это было лицо Иисуса времен его крещения", — сообщила Мааян-Фанар изданию. Изображение настолько потускнело, что чудом удалось разглядеть его, добавила исследовательница.

Что показал портрет?

Находка поразила не только своей древностью, но и содержанием.
Иисус изображен в момент крещения на реке Иордан. На фреске у него короткие волосы, нет бороды, молодое лицо. Черты — скорее восточные, нежели европейские, напоминающие палестинца.
До этой находки ученые опирались на Туринскую плащаницу и описания апокрифических текстов. Но это одна из первых церковных фресок, созданная в первые века христианства, когда память о Иисусе была еще свежа.
Это не означает, что портрет изображает абсолютную истину. Но это — интерпретация тех людей, которые были намного ближе к первоисточнику, чем мы.
 
 
 
