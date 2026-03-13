Ватикан отрицает заявления о том, что Туринская плащаница — подделка

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бразильский исследователь заявил: изображение на Туринской плащанице создано средневековым художником с помощью барельефа. Ватикан опубликовал материал, который поставил точку в громком научном скандале вокруг главной реликвии христианства.
Что не так с "доказательством подделки" и почему спор вокруг плащаницы разгорелся с новой силой?
Почему она так важна
Туринская плащаница — кусок льняной ткани размером 4,4 на 1,1 метра, на котором видно слабое изображение мужчины с ранами от распятия. Христиане верят, что в эту ткань было завернуто тело Иисуса Христа после казни 2000 лет назад. Если это правда, то плащаница — физическое свидетельство распятия и, возможно, воскресения.
Споры вокруг подлинности идут с XIV века, когда ткань впервые появилась во Франции. Главный удар по ее аутентичности нанесли в 1988-м, когда радиоуглеродный анализ, проведенный тремя лабораториями, датировал ткань периодом 1260-1390 годов — то есть Средневековьем.
Казалось, вопрос закрыт.
Француз опроверг исследование
В 2019-м французский исследователь Тристан Казабьянка с коллегами добился через суд доступа к сырым данным, которые 30 лет хранил Британский музей и никому не показывал. Когда они проанализировали их современными статистическими методами, обнаружилась проблема: данные оказались неоднородными. Это означало, что образец ткани, взятый для анализа, был загрязнен или скомпрометирован, а значит, дата 1260-1390 годов ненадежна.
Более того, выяснилось, что нарушен оригинальный протокол 1986-го, который требовал взять несколько образцов с разных частей плащаницы. Вместо этого взяли один кусочек с края — как раз там, где ткань могла быть отремонтирована или загрязнена в Средние века.
Туринская плащаница
Споры разгорелись с новой силой.
Бразилец "доказал" подделку
В 2025 году бразильский специалист по 3D-графике Сисеро Мораес использовал программы для 3D-моделирования и попытался воссоздать, как выглядело бы изображение на ткани, если ее положить на человеческое тело или на барельеф (плоскую скульптуру).
Результат показал: если ткань положить на трехмерное тело, изображение получается искаженным, растянутым. А если на барельеф — изображение близко к тому, что видно на плащанице. Мораес заключил: "Контактный рисунок, созданный барельефной моделью, более совместим с изображением на плащанице".
История могла бы на этом закончиться. Но синдонологи — исследователи плащаницы, связанные с научными центрами при Ватикане, — выступили с критикой работы.
Ватикан наносит ответный удар
В феврале 2026-го трое специалистов по плащанице — Тристан Казабьянка, Эмануэла Маринелли и Алессандро Пиана — опубликовали разгромную критику работы Мораеса.
Что они нашли? Список ошибок оказался огромным.
- Анатомические нарушения: Мораес смоделировал только переднюю часть тела, перепутал правую и левую ноги и руки, выбрал произвольный рост (180 сантиметров), хотя научный консенсус говорит о 173-177 сантиметрах.
- Устаревшее фото: он взял фотографию 1931 года, хотя существуют гораздо более современные и качественные снимки.
- Неправильный материал: моделирование проводилось не на льне (из которого сделана плащаница), а на хлопке.
Две важные детали
Но самое главное — Мораес проигнорировал ключевые физико-химические особенности плащаницы, которые делают ее уникальной.
Первая: изображение на плащанице имеет глубину в 0,0002 миллиметра (или 0,2 микрона). Это означает, что краситель или ожог проник в ткань на микроскопическую глубину — на уровне поверхности отдельных волокон. Ни одна средневековая техника не могла создать такое.
Вторая: на ткани многократно подтверждено наличие крови. Она попала на ткань раньше, чем появилось изображение тела. Это несовместимо ни с одной художественной техникой Средневековья.
Специалисты также указали: гипотеза барельефа не нова. Ее уже проверяли и отвергали в академических журналах еще в начале 1980-х годов. А вопрос анатомической деформации тела на ткани подробно изучал еще в 1902-м французский ученый Поль Виньон.
Что в итоге? Научная битва вокруг плащаницы продолжается. Этот последний академический спор показывает: современные инструменты, включая цифровые, могут обогатить наше знание, но экстраполяции о происхождении настолько уникального объекта, как плащаница, требуют особой строгости — как методологической, так и исторической.
Пока же каждое новое исследование лишь подтверждает: тайна плащаницы остается нераскрытой.