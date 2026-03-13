Рейтинг@Mail.ru
Ватикан отрицает заявления о том, что Туринская плащаница — подделка - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/plaschanitsa-2080242225.html
Ватикан отрицает заявления о том, что Туринская плащаница — подделка
Ватикан отрицает заявления о том, что Туринская плащаница — подделка
Бразильский исследователь заявил: изображение на Туринской плащанице создано средневековым художником с помощью барельефа. Ватикан опубликовал материал, который
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793822425_0:180:2953:1841_1920x0_80_0_0_f11769f6daa3c09cddfbd27f8127508c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793822425_58:0:2611:1915_1920x0_80_0_0_937769695f4e4b28c61a14aaf8b02053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Ватикан отрицает заявления о том, что Туринская плащаница — подделка

© AP Photo / Massimo Pinca — Туринская плащаница
Туринская плащаница - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Massimo Pinca
Туринская плащаница
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бразильский исследователь заявил: изображение на Туринской плащанице создано средневековым художником с помощью барельефа. Ватикан опубликовал материал, который поставил точку в громком научном скандале вокруг главной реликвии христианства.
Что не так с "доказательством подделки" и почему спор вокруг плащаницы разгорелся с новой силой?

Почему она так важна

Туринская плащаница — кусок льняной ткани размером 4,4 на 1,1 метра, на котором видно слабое изображение мужчины с ранами от распятия. Христиане верят, что в эту ткань было завернуто тело Иисуса Христа после казни 2000 лет назад. Если это правда, то плащаница — физическое свидетельство распятия и, возможно, воскресения.
Споры вокруг подлинности идут с XIV века, когда ткань впервые появилась во Франции. Главный удар по ее аутентичности нанесли в 1988-м, когда радиоуглеродный анализ, проведенный тремя лабораториями, датировал ткань периодом 1260-1390 годов — то есть Средневековьем.
Казалось, вопрос закрыт.

Француз опроверг исследование

В 2019-м французский исследователь Тристан Казабьянка с коллегами добился через суд доступа к сырым данным, которые 30 лет хранил Британский музей и никому не показывал. Когда они проанализировали их современными статистическими методами, обнаружилась проблема: данные оказались неоднородными. Это означало, что образец ткани, взятый для анализа, был загрязнен или скомпрометирован, а значит, дата 1260-1390 годов ненадежна.
Более того, выяснилось, что нарушен оригинальный протокол 1986-го, который требовал взять несколько образцов с разных частей плащаницы. Вместо этого взяли один кусочек с края — как раз там, где ткань могла быть отремонтирована или загрязнена в Средние века.
© РИА Новости / Юлия Маковейчук | Перейти в медиабанкТуринская плащаница
Туринская плащаница - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юлия Маковейчук
Перейти в медиабанк
Туринская плащаница
Споры разгорелись с новой силой.

Бразилец "доказал" подделку

В 2025 году бразильский специалист по 3D-графике Сисеро Мораес использовал программы для 3D-моделирования и попытался воссоздать, как выглядело бы изображение на ткани, если ее положить на человеческое тело или на барельеф (плоскую скульптуру).
Результат показал: если ткань положить на трехмерное тело, изображение получается искаженным, растянутым. А если на барельеф — изображение близко к тому, что видно на плащанице. Мораес заключил: "Контактный рисунок, созданный барельефной моделью, более совместим с изображением на плащанице".
История могла бы на этом закончиться. Но синдонологи — исследователи плащаницы, связанные с научными центрами при Ватикане, — выступили с критикой работы.

Ватикан наносит ответный удар

В феврале 2026-го трое специалистов по плащанице — Тристан Казабьянка, Эмануэла Маринелли и Алессандро Пиана — опубликовали разгромную критику работы Мораеса.
Что они нашли? Список ошибок оказался огромным.
  • Анатомические нарушения: Мораес смоделировал только переднюю часть тела, перепутал правую и левую ноги и руки, выбрал произвольный рост (180 сантиметров), хотя научный консенсус говорит о 173-177 сантиметрах.
  • Устаревшее фото: он взял фотографию 1931 года, хотя существуют гораздо более современные и качественные снимки.
  • Неправильный материал: моделирование проводилось не на льне (из которого сделана плащаница), а на хлопке.

Две важные детали

Но самое главное — Мораес проигнорировал ключевые физико-химические особенности плащаницы, которые делают ее уникальной.
Первая: изображение на плащанице имеет глубину в 0,0002 миллиметра (или 0,2 микрона). Это означает, что краситель или ожог проник в ткань на микроскопическую глубину — на уровне поверхности отдельных волокон. Ни одна средневековая техника не могла создать такое.
Вторая: на ткани многократно подтверждено наличие крови. Она попала на ткань раньше, чем появилось изображение тела. Это несовместимо ни с одной художественной техникой Средневековья.
CC0 / Giuseppe Enrie / Туринская плащаница до реставрации 2002 года. Лобное (а) и дорсальное (б)
Туринская плащаница до реставрации 2002 года. Лобное (а) и дорсальное (б) - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
CC0 / Giuseppe Enrie /
Туринская плащаница до реставрации 2002 года. Лобное (а) и дорсальное (б)
Специалисты также указали: гипотеза барельефа не нова. Ее уже проверяли и отвергали в академических журналах еще в начале 1980-х годов. А вопрос анатомической деформации тела на ткани подробно изучал еще в 1902-м французский ученый Поль Виньон.
Что в итоге? Научная битва вокруг плащаницы продолжается. Этот последний академический спор показывает: современные инструменты, включая цифровые, могут обогатить наше знание, но экстраполяции о происхождении настолько уникального объекта, как плащаница, требуют особой строгости — как методологической, так и исторической.
Пока же каждое новое исследование лишь подтверждает: тайна плащаницы остается нераскрытой.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала