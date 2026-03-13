Ватикан отрицает заявления о том, что Туринская плащаница — подделка

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бразильский исследователь заявил: изображение на Туринской плащанице создано средневековым художником с помощью барельефа. Ватикан опубликовал материал, который поставил точку в громком научном скандале вокруг главной реликвии христианства.

Что не так с "доказательством подделки" и почему спор вокруг плащаницы разгорелся с новой силой?

Почему она так важна

Туринская плащаница — кусок льняной ткани размером 4,4 на 1,1 метра, на котором видно слабое изображение мужчины с ранами от распятия. Христиане верят, что в эту ткань было завернуто тело Иисуса Христа после казни 2000 лет назад. Если это правда, то плащаница — физическое свидетельство распятия и, возможно, воскресения.

Споры вокруг подлинности идут с XIV века, когда ткань впервые появилась во Франции. Главный удар по ее аутентичности нанесли в 1988-м, когда радиоуглеродный анализ, проведенный тремя лабораториями, датировал ткань периодом 1260-1390 годов — то есть Средневековьем.

Казалось, вопрос закрыт.

Француз опроверг исследование

В 2019-м французский исследователь Тристан Казабьянка с коллегами добился через суд доступа к сырым данным, которые 30 лет хранил Британский музей и никому не показывал. Когда они проанализировали их современными статистическими методами, обнаружилась проблема: данные оказались неоднородными. Это означало , что образец ткани, взятый для анализа, был загрязнен или скомпрометирован, а значит, дата 1260-1390 годов ненадежна.

Более того, выяснилось, что нарушен оригинальный протокол 1986-го, который требовал взять несколько образцов с разных частей плащаницы. Вместо этого взяли один кусочек с края — как раз там, где ткань могла быть отремонтирована или загрязнена в Средние века.

Споры разгорелись с новой силой.

Бразилец "доказал" подделку

В 2025 году бразильский специалист по 3D-графике Сисеро Мораес использовал программы для 3D-моделирования и попытался воссоздать , как выглядело бы изображение на ткани, если ее положить на человеческое тело или на барельеф (плоскую скульптуру).

Результат показал: если ткань положить на трехмерное тело, изображение получается искаженным, растянутым. А если на барельеф — изображение близко к тому, что видно на плащанице. Мораес заключил : "Контактный рисунок, созданный барельефной моделью, более совместим с изображением на плащанице".

История могла бы на этом закончиться. Но синдонологи — исследователи плащаницы, связанные с научными центрами при Ватикане, — выступили с критикой работы.

Ватикан наносит ответный удар

В феврале 2026-го трое специалистов по плащанице — Тристан Казабьянка, Эмануэла Маринелли и Алессандро Пиана — опубликовали разгромную критику работы Мораеса.

Что они нашли? Список ошибок оказался огромным.

Анатомические нарушения: Мораес смоделировал только переднюю часть тела, перепутал правую и левую ноги и руки, выбрал произвольный рост (180 сантиметров), хотя научный консенсус говорит о 173-177 сантиметрах.

Мораес смоделировал только переднюю часть тела, перепутал правую и левую ноги и руки, выбрал произвольный рост (180 сантиметров), хотя научный консенсус говорит о 173-177 сантиметрах. Устаревшее фото: он взял фотографию 1931 года, хотя существуют гораздо более современные и качественные снимки.

он взял фотографию 1931 года, хотя существуют гораздо более современные и качественные снимки. Неправильный материал: моделирование проводилось не на льне (из которого сделана плащаница), а на хлопке.

Две важные детали

Но самое главное — Мораес проигнорировал ключевые физико-химические особенности плащаницы, которые делают ее уникальной.

Первая: изображение на плащанице имеет глубину в 0,0002 миллиметра (или 0,2 микрона). Это означает, что краситель или ожог проник в ткань на микроскопическую глубину — на уровне поверхности отдельных волокон. Ни одна средневековая техника не могла создать такое.

Вторая: на ткани многократно подтверждено наличие крови. Она попала на ткань раньше, чем появилось изображение тела. Это несовместимо ни с одной художественной техникой Средневековья.

CC0 / Giuseppe Enrie / Туринская плащаница до реставрации 2002 года. Лобное (а) и дорсальное (б)

Специалисты также указали: гипотеза барельефа не нова. Ее уже проверяли и отвергали в академических журналах еще в начале 1980-х годов. А вопрос анатомической деформации тела на ткани подробно изучал еще в 1902-м французский ученый Поль Виньон.

Что в итоге? Научная битва вокруг плащаницы продолжается. Этот последний академический спор показывает: современные инструменты, включая цифровые, могут обогатить наше знание, но экстраполяции о происхождении настолько уникального объекта, как плащаница, требуют особой строгости — как методологической, так и исторической.