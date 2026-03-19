СК направил дела о хищении средств энергопредприятия в Петербурге в суд - РИА Новости, 19.03.2026
15:53 19.03.2026
СК направил дела о хищении средств энергопредприятия в Петербурге в суд
СК направил дела о хищении средств энергопредприятия в Петербурге в суд - РИА Новости, 19.03.2026
СК направил дела о хищении средств энергопредприятия в Петербурге в суд
Уголовные дела о хищении средств государственного энергетического предприятия в Санкт-Петербурге направлены в суд, всего окончено расследование 143 дел в... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T15:53:00+03:00
2026-03-19T15:53:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
СК направил дела о хищении средств энергопредприятия в Петербурге в суд

СК завершил расследование хищений средств госпредприятия в Петербурге

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Уголовные дела о хищении средств государственного энергетического предприятия в Санкт-Петербурге направлены в суд, всего окончено расследование 143 дел в отношении 181 лица, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовных дел в отношении должностных лиц государственного предприятия АО "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" и иных участников организованной группы, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)... Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023-2024 годах должностные лица ТЭК фиктивно трудоустраивали в организацию военнослужащих и граждан, которым оформлялись фиктивные контракты о прохождении военной службы.
В СК рассказали, что коллективными договорами предприятия предусмотрена возможность единовременной выплаты военнослужащим при приеме на работу. Отмечается, что сотрудники, получив эту выплату, часть суммы передавали должностным лицам ТЭК, при этом фактически они не работали. В результате предприятию и государству был причинен ущерб более 69 миллионов рублей.
Подчеркивается, что всего в ходе расследования окончено 143 уголовных дела в отношении 181 лица.
По ходатайству следователей для обеспечения приговоров на имущество обвиняемых наложен арест. Кроме того, возмещен ущерб государству на сумму свыше 34 миллионов рублей.
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
