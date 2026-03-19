СК направил дела о хищении средств энергопредприятия в Петербурге в суд

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Уголовные дела о хищении средств государственного энергетического предприятия в Санкт-Петербурге направлены в суд, всего окончено расследование 143 дел в отношении 181 лица, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Завершено расследование уголовных дел в отношении должностных лиц государственного предприятия АО "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" и иных участников организованной группы, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ )... Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2023-2024 годах должностные лица ТЭК фиктивно трудоустраивали в организацию военнослужащих и граждан, которым оформлялись фиктивные контракты о прохождении военной службы.

СК рассказали, что коллективными договорами предприятия предусмотрена возможность единовременной выплаты военнослужащим при приеме на работу. Отмечается, что сотрудники, получив эту выплату, часть суммы передавали должностным лицам ТЭК, при этом фактически они не работали. В результате предприятию и государству был причинен ущерб более 69 миллионов рублей.

Подчеркивается, что всего в ходе расследования окончено 143 уголовных дела в отношении 181 лица.