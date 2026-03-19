В Петербурге подростка задержали на месте убийства, когда он прятал улики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка задержали в Санкт-Петербурге на месте совершенного им убийства 17-летнего парня, когда он вернулся туда, чтобы спрятать улики, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

В прокуратуре Санкт-Петербурга проинформировали о том, что ведомство поставило расследование дела на контроль. Также прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности уполномоченных органов и учреждений.