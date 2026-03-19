Рейтинг@Mail.ru
Пентагон признал инцидент с истребителем в Иране - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 19.03.2026 (обновлено: 21:18 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/pentagon-2081814536.html
Пентагон признал инцидент с истребителем в Иране
Пентагон признал инцидент с истребителем в Иране - РИА Новости, 19.03.2026
Пентагон признал инцидент с истребителем в Иране
Представитель Пентагона подтвердил РИА Новости факт экстренной посадки американского истребителя F-35 на ближневосточной авиабазе после выполнения боевого... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T21:15:00+03:00
2026-03-19T21:18:00+03:00
в мире
иран
министерство обороны сша
f-35
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079660576_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_38cb08a3ab9f3b0bea6752f9bde584bb.jpg
https://ria.ru/20260319/ksir-2081794087.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079660576_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_d5ad66ea9964b0f2ff72201c3bffd1e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, министерство обороны сша, f-35, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Министерство обороны США, F-35, Корпус стражей исламской революции
Пентагон признал инцидент с истребителем в Иране

РИА Новости: Пентагон подтвердил повреждение истребителя F-35 в Иране

© REUTERS / Alexander Drago
Логотип Пентагона - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© REUTERS / Alexander Drago
Логотип Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Представитель Пентагона подтвердил РИА Новости факт экстренной посадки американского истребителя F-35 на ближневосточной авиабазе после выполнения боевого задания над Ираном, отметив, что пилот находится в стабильном состоянии, а по самому инциденту начато расследование.
"Нам известно о сообщениях, согласно которым самолет F-35 США совершил аварийную посадку на региональной авиабазе США после выполнения боевого задания над Ираном. Самолет благополучно приземлился, пилот находится в стабильном состоянии. По данному инциденту проводится расследование", - говорится в официальном ответе Пентагона на запрос РИА Новости.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что в четверг подбил американский истребитель F-35, самолет получил серьезные повреждения. Корпус стражей утверждал, что самолет был подбит в центральной части Ирана, отметив, что судьба самолета неизвестна, высока вероятность крушения.
Иранские военные заявляют, что это первый случай в истории, когда ПВО Ирана сбивают такой самолет.
Гостелерадиокомпания Ирана в своем Telegram-канале опубликовала видео с моментом, как утверждается, поражения самолета.
Кадры, как утверждается, поражения американского F-35 - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Вчера, 19:15
 
В миреИранМинистерство обороны СШАF-35Корпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала