09:39 19.03.2026 (обновлено: 10:30 19.03.2026)
Губернатор Новосибирской области рассказал о первых очагах пастереллеза
Губернатор Новосибирской области рассказал о первых очагах пастереллеза

Травников: первые очаги пастереллеза возникли в крупных новосибирских хозяйствах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мар — РИА Новости. Первые очаги пастереллеза в Новосибирской области появились в крупных хозяйствах, сообщил губернатор Андрей Травников.
С января в пяти районах региона ввели карантин из-за распространения заболевания. Специалисты пытаются локализовать его очаги, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. Власти региона ввели компенсационные выплаты и соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными хозяйствами.
В Чувашии ввели карантин по пастереллезу
"Проблема не только в личных подсобных хозяйствах. <...> Первые очаги возникли в крупных хозяйствах, и сегодня заболевание зафиксировано в нескольких хозяйствах. Там также выполняются строгие, но необходимые мероприятия, и это подтверждено в том числе специалистами Россельхознадзора, которые работают в регионе", — рассказал Травников.

Губернатор добавил, что дефицита мясной или молочной продукции в Новосибирской области не предвидится.
Ученый рассказал, кто рискует заразиться пастереллезом
По данным регионального Минсельхоза, многие очаги пастереллеза уже удалось купировать, сейчас идут работы по дезинфекции. В области ввели режим ЧС для ускорения борьбы с заболеванием.
Россельхознадзор держит ситуацию на контроле. Правительство России направило в регион рабочую группу для проверки.
В Кремле прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области
