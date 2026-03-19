Мостовой изучил работу VAR по ходу матча "Крылья Советов" — "Локомотив"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экс-футболист сборной России Александр Мостовой изучил работу системы видеоассистента рефери (VAR) по ходу матча Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Локомотивом", сообщил РИА Новости в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Встреча первого этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России проходит в четверг в Самаре. Мостовой посетил комнату VAR в компании руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.
"Это было очень интересно. Сегодня с нами здесь комментаторы, а также Александр Мостовой, который ранее пошутил: "Если вы не можете принять решение по моментам, пригласите меня". Здесь мы встретились и познакомились лично впервые. 10-15 минут мы смотрели первый тайм матча "Крылья Советов" - "Локомотив". Мы рассмотрели несколько моментов, в том числе эпизоды с игрой рукой. Для нас это очень важный и хороший опыт. Я думаю, это была хорошая встреча, которая оказалась полезной и для них, и для нас", - сказал Мажич.
