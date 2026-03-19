Австралийский джазмен планирует дать большой сольный концерт в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Джазмен Джеймс Моррисон из Австралии рассказал РИА Новости, что хочет дать большой сольный концерт в России и уже планирует, как и когда это можно осуществить.
XXVI Международный фестиваль "Триумф джаза" прошел в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге 17 марта. Моррисон стал специальным гостем фестиваля.
"О, мы с нетерпением ждем возвращения в Россию! Уже планируем, как и когда мы сможем вернуться и провести здесь еще время", - сказал музыкант, отвечая на вопрос о том, планирует ли он выступить с сольным концертом в России.
"Триумф джаза" - российский джазовый фестиваль мирового уровня, основанный Бутманом в 2001 году. Участниками фестиваля в разные годы по приглашению Бутмана становились такие зарубежные музыканты, как Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Тутс Тилеманс, Джино Ванелли, Ли Кониц, Ленни Уайт, Рой Хэйнз, Дэйв Холланд, Рой Харгроув, Боб Джеймс и другие.